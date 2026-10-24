Кыргызстан может получить $25 млн от ФИФА на развитие футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличения финансирования национальных футбольных ассоциаций до $25 млн на следующий четырёхлетний цикл. В случае одобрения инициативы Кыргызстан также сможет получить дополнительную финансовую поддержку.

Как сообщает Associated Press, президент ФИФА Джанни Инфантино направил соответствующее предложение руководителям шести континентальных футбольных конфедераций.

Согласно инициативе, общий объём финансирования может достичь $6,35 млрд. Ранее планировалось выделить каждой из 211 национальных ассоциаций по $10 млн в течение четырёх лет. Новое предложение предусматривает увеличение этой суммы в 2,5 раза.

Предполагается, что дополнительные средства будут направлены на развитие футбольной инфраструктуры, поддержку детско-юношеского футбола и реализацию программ национальных федераций.

Основным источником финансирования станут доходы ФИФА, в том числе поступления от чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Более $3,5 млрд организация может направить из собственных резервов.

По прогнозам ФИФА, совокупные доходы за финансовый цикл 2022–2026 годов составят около $15 млрд.

Окончательное решение по инициативе ожидается на конгрессе ФИФА в марте 2027 года.

В случае утверждения программы Кыргызстан сможет получить значительные средства для модернизации футбольной инфраструктуры и дальнейшего развития футбола в стране.