Сборная Кыргызстана U-15 впервые выступает на турнире ФИФА

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U-15) впервые в истории принимает участие в международном турнире под эгидой ФИФА, который стартовал в столице Азербайджана - Баку. Масштабные соревнования, проходившие в фестивальном формате, продлятся до 31 октября 2026 года.

Как сообщает Novosti.kg, турнир собрал 190 команд со всего мира, составленных из игроков в возрасте 14–15 лет. Согласно регламенту, участники распределены по 32 группам, а сами матчи проводятся на полях уменьшенного размера, что делает игру более динамичной и способствует развитию индивидуальной техники юниоров.

Для отечественной сборной этой возрастной категории участие в мировом футбольном фестивале такого уровня станет дебютным.

Выступление в Баку откроет перед молодым поколением кыргызстанских футболистов уникальные возможности: спортсмены смогут получить первый серьезный международный опыт, проверить свои силы в противостоянии с зарубежными ровесниками и повысить уровень командного мастерства.

Турнир в столице Азербайджана завершится 31 октября.