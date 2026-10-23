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На Ала-Арчинском водохранилище выявили пять нарушений правил рыболовства

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На Ала-Арчинском водохранилище в ходе рейда против незаконной рыбалки составлено пять административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Проверку провели сотрудники регионального управления Службы экологического и технического надзора по Бишкеку и Аламудунскому району.

В отношении граждан, нарушивших правила рыболовства, составлены административные протоколы в соответствии с законодательством Кыргызстана.

В ведомстве призвали граждан соблюдать требования законодательства при использовании природных ресурсов и не нарушать правила рыболовства.


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URL: https://www.vb.kg/462542
Теги:
Минприродресурсов, рыбное хозяйство, Чуйская область
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