На Ала-Арчинском водохранилище выявили пять нарушений правил рыболовства

На Ала-Арчинском водохранилище в ходе рейда против незаконной рыбалки составлено пять административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Проверку провели сотрудники регионального управления Службы экологического и технического надзора по Бишкеку и Аламудунскому району.

В отношении граждан, нарушивших правила рыболовства, составлены административные протоколы в соответствии с законодательством Кыргызстана.

В ведомстве призвали граждан соблюдать требования законодательства при использовании природных ресурсов и не нарушать правила рыболовства.