В Боомском ущелье с 26 по 30 октября ограничат движение транспорта

С 26 по 30 октября 2026 года в Боомском ущелье на 131-м километре автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт будут действовать временные ограничения движения транспорта в связи с работами по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу".

Работы будут проводиться ежедневно с 09:00 до 15:00. В указанный период проезд транспорта организуют по одной полосе.

При скоплении более 30-40 автомобилей работы временно приостановят, чтобы обеспечить проезд транспорта.

В предприятии призвали водителей заранее планировать поездки с учетом временных ограничений.