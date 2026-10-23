В Боомском ущелье с 26 по 30 октября ограничат движение транспорта

С 26 по 30 октября 2026 года в Боомском ущелье на 131-м километре автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт будут действовать временные ограничения движения транспорта в связи с работами по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу".
Работы будут проводиться ежедневно с 09:00 до 15:00. В указанный период проезд транспорта организуют по одной полосе.
При скоплении более 30-40 автомобилей работы временно приостановят, чтобы обеспечить проезд транспорта.
В предприятии призвали водителей заранее планировать поездки с учетом временных ограничений.