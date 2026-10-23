Погода
$ 87.35 - 87.72
€ 97.70 - 98.70

В Боомском ущелье с 26 по 30 октября ограничат движение транспорта

293  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 26 по 30 октября 2026 года в Боомском ущелье на 131-м километре автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт будут действовать временные ограничения движения транспорта в связи с работами по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу".

Работы будут проводиться ежедневно с 09:00 до 15:00. В указанный период проезд транспорта организуют по одной полосе.

При скоплении более 30-40 автомобилей работы временно приостановят, чтобы обеспечить проезд транспорта.

В предприятии призвали водителей заранее планировать поездки с учетом временных ограничений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462543
Теги:
дороги, автомобили, Боомское ущелье, спуск камней
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  