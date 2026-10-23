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Гарантийный фонд увеличил уставный капитал на 3,43 млрд сомов

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Уставный капитал ОАО "Гарантийный фонд" увеличен с 6 млрд 632 млн до 10 млрд 62 млн сомов за счет дополнительного выпуска акций. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Новым акционером стало ОАО "Государственный финансовый холдинг", которое приобрело 34,3 млн простых акций номинальной стоимостью 100 сомов каждая. Общая сумма составила 3 млрд 430 млн сомов, доля холдинга в капитале фонда достигла 34,09%.

По информации фонда, увеличение капитала позволит нарастить объемы гарантийной поддержки предпринимателей и расширить доступ малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам. Это также будет способствовать реализации инвестиционных проектов, развитию отечественного производства и созданию рабочих мест.

После дополнительного выпуска акций доля Национального банка составляет 60,13%, или 6 млрд 50 млн сомов. Государственному агентству по управлению государственным имуществом при кабинете министров принадлежит 5,78% акций на сумму 582 млн сомов.

В связи с увеличением уставного капитала и изменением состава акционеров 19 октября 2026 года фонд прошел государственную перерегистрацию в органах юстиции Кыргызстана


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URL: https://www.vb.kg/462545
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, Нацбанк, предприниматель
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