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Кыргызстан и Узбекистан обсудили меры по сокращению бедности

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Кыргызстан и Узбекистан обсудили сокращение бедности, содействие занятости населения и поддержку семейного предпринимательства. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Вопросы рассмотрели заместитель министра Аида Исатбек кызы и заместитель министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Раъно Турдибоева на двусторонней встрече в рамках Всемирного саммита "Инвестиции в благополучие детей".

Стороны также обсудили защиту трудовых прав граждан, обмен опытом в реализации адресных мер социальной поддержки и перспективы дальнейшего взаимодействия в сфере социальной политики.


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URL: https://www.vb.kg/462546
Теги:
Минтруда, Узбекистан, Кыргызстан
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