Кыргызстан и Узбекистан обсудили меры по сокращению бедности

Кыргызстан и Узбекистан обсудили сокращение бедности, содействие занятости населения и поддержку семейного предпринимательства. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Вопросы рассмотрели заместитель министра Аида Исатбек кызы и заместитель министра занятости и сокращения бедности Узбекистана Раъно Турдибоева на двусторонней встрече в рамках Всемирного саммита "Инвестиции в благополучие детей".

Стороны также обсудили защиту трудовых прав граждан, обмен опытом в реализации адресных мер социальной поддержки и перспективы дальнейшего взаимодействия в сфере социальной политики.