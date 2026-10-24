Сайкал Асылбекова: Кыргызстанские франшизы покоряют рынки многих стран

В Кыргызстане более 70-80 отечественных брендов развивают франчайзинг, а количество предприятий, работающих по этой модели, по оценкам профильной ассоциации, превышает тысячу. Кыргызские предприниматели уже выходят на рынки соседних стран и США. О том, как франчайзинг связан с креативной экономикой, что мешает развитию отечественных брендов и какие перспективы открываются перед бизнесом, "Вечернему Бишкеку" рассказала председатель Кыргызской ассоциации франчайзинга Сайкал Асылбекова.

В рамках круглого стола "Франчайзинг без границ: государство, бизнес и международные рынки" мы поговорили с Сайкал Асылбековой о том, как кыргызстанские предприниматели осваивают новые рынки и почему продажа готовых бизнес-моделей может стать одним из направлений экспорта интеллектуального продукта.

– Сайкал, как сегодня развивается франчайзинг в Кыргызстане и сколько отечественных компаний уже работают по этой модели?

– Сегодня франчайзинг в Кыргызстане активно развивается. Мы наблюдаем хорошие тенденции как в импорте зарубежных франшиз, так и в экспорте отечественных.

По нашим данным, более 50 брендов уже создали собственные франшизы и в совокупности открыли свыше 700 франчайзинговых предприятий. Если говорить о рынке в целом, то, по оценкам Кыргызской ассоциации франчайзинга, количество таких предприятий превышает тысячу, а число отечественных брендов составляет более 70–80.

При этом точной официальной статистики пока нет.

Я хочу отметить, что франчайзинг имеет очень большой мультипликативный эффект для экономики. Успешные бизнес-модели, которые существуют в Бишкеке, могут распространяться в регионах нашей страны.

Благодаря этому жители регионов получают доступ к качественным услугам, а предприниматели могут открывать предприятия, работающие по определённым стандартам.

Это новые рабочие места, развитие образовательных программ, медицинских услуг, индустрии красоты, IT-продуктов и других направлений.

– Какие кыргызстанские бренды уже смогли зарекомендовать себя за пределами страны?

– Среди успешных примеров я бы отметила "Жираф Кофе", "Беш манты", "Банда Панда" и "Академию Роста".

Например, "Академия Роста" открыла свои точки по всему Кыргызстану. В прошлом году компания также открыла две точки в Соединённых Штатах, в Чикаго и Филадельфии.

"Банда Панда" начинает расширять присутствие в Узбекистане и Таджикистане.

Есть и другие известные отечественные компании, например "Куликовский". Но они развиваются преимущественно через собственные точки. Вместе с тем на рынке появляются и комбинированные модели развития бизнеса.

– Как франчайзинг может способствовать развитию креативной экономики Кыргызстана?

– Я считаю, что франчайзинг можно рассматривать как экспорт технологий. Это очень хороший инструмент, который позволяет выходить на зарубежные рынки, опираясь прежде всего на человеческий потенциал.

Как мы знаем, Кыргызстан имеет особое географическое положение. У нас нет прямого выхода к морю или океану. Но для экспорта знаний и технологий это не является препятствием.

Мы можем передавать за границу свой опыт, знания и готовый франчайзинговый пакет документов, который позволяет другим предпринимателям воспроизводить успешную бизнес-модель.

По сути, предприниматель собирает весь свой опыт в единую систему, описывает технологии работы, стандарты и методы управления, а затем передаёт эти знания партнёрам.

Именно поэтому я вижу прямую связь между франчайзингом и креативной экономикой.

Здесь очень важны маркетинг, креативные решения, методы обучения сотрудников. Например, обучение можно организовать через видеоматериалы или IT-платформы.

Всё это требует знаний, творческого подхода и современных технологий.

– Есть ли примеры кыргызстанских компаний, которые сейчас рассматривают возможность международного развития по такой модели?

– Недавно я принимала участие в мероприятиях в Самарканде в рамках формата C5+1. Там присутствовала большая делегация предпринимателей из Соединённых Штатов. Среди кыргызстанских участников были представители компании D Billions , которая также использует отдельные компоненты франчайзинга в своей деятельности. Компания рассматривает возможность продажи франшиз в разные страны. Насколько мне известно, соответствующие переговоры уже ведутся.

– Недавно в Джакарте высоко оценили опыт Кыргызстана в развитии креативной экономики. Как вы думаете, с чем это связано?

– Прежде всего, с человеческим потенциалом, талантом наших предпринимателей, их трудолюбием и стремлением развиваться.

Во-вторых, я бы отметила государственную поддержку. В Кыргызстане были созданы специальные условия для развития креативных компаний, предусмотрены налоговые послабления.

Я считаю, что аналогичные подходы можно применять и для развития франчайзинга.

Если кыргызстанские франшизы будут активно выходить на международные рынки, это позволит нашим предпринимателям увеличивать масштабы бизнеса.

Малый бизнес сможет переходить в категорию среднего, а средний постепенно перерастать в крупный за счёт экспорта собственных франшиз.

– Какие основные препятствия сегодня мешают кыргызстанским предпринимателям выходить на зарубежные рынки?

– Я бы, прежде всего назвала недостаток опыта. Отечественные франчайзеры начали активно развиваться примерно десять лет назад. Для сравнения, в США, Японии и некоторых других странах франчайзинг существует уже более ста лет.

Поэтому нашим предпринимателям ещё предстоит накопить опыт, научиться правильно выстраивать международные отношения и масштабировать свои бизнес-модели.

Но я уверена, что со временем ситуация будет меняться.

Очень важно популяризировать саму культуру франчайзинга, чтобы наши предприниматели понимали, что они тоже могут создавать крупные предприятия. Нам необходимо учиться мыслить глобально.

Не нужно ограничивать себя только внутренним рынком Кыргызстана с населением около семи миллионов человек. Можно ориентироваться хотя бы на Центральную Азию, где проживает порядка 80 миллионов человек.

А дальше смотреть на Китай с его огромным рынком, на Индию, где население составляет около полутора миллиардов человек.

Как недавно сказал один мой знакомый, нужно смотреть глобально, не только на рынок Кыргызстана, но и на рынок всего мира.

– Вы часто бываете за рубежом и знакомитесь с международным опытом. Какие подходы других стран Кыргызстан мог бы перенять для развития франчайзинга?

– Мне очень нравится опыт Соединённых Штатов, потому что там применяется комплексный подход к развитию франчайзинга.

Министерство торговли США поддерживает своих франчайзеров, содействует организации специализированных выставок и деловых мероприятий.

В разных штатах регулярно проходят мероприятия, посвящённые франчайзингу. Крупные международные выставки организуются в Нью-Йорке и Лас-Вегасе.

При этом в продвижении американского франчайзинга участвуют и зарубежные дипломатические представительства США. Они помогают привлекать предпринимателей из других стран, формировать делегации и организовывать их участие в выставках.

Мне кажется, такой комплексный подход очень важен.

Я надеюсь, что при совместной работе правительства и частного сектора подобные механизмы поддержки можно будет применять и в Кыргызстане.

Это помогло бы отечественным предпринимателям активнее продвигать свои бренды и выходить на международные рынки.