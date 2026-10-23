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Швейцарский духовой оркестр впервые выступил в Кыргызстане

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22 октября в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоялся концерт швейцарского духового оркестра La Landwehr de Fribourg. Коллектив впервые выступил в Кыргызстане и Центральной Азии.

В мероприятии приняли участие министр культуры, информации и молодёжной политики Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев, председатель Национального совета Федерального собрания Швейцарии и президент оркестра Пьер-Андре Паж.

В своих приветственных выступлениях они отметили значение культурного обмена и укрепления отношений между Кыргызстаном и Швейцарией.

Особенностью концертной программы стало сочетание произведений из репертуара швейцарского оркестра с музыкой кыргызских композиторов. Во время совместного исполнения традиционные кыргызские музыкальные инструменты прозвучали вместе с западноевропейским духовым оркестром.

La Landwehr de Fribourg основан в 1804 году и является официальным музыкальным коллективом кантона и города Фрибур. За свою более чем 220-летнюю историю оркестр выступал на известных мировых площадках, включая Карнеги-холл в Нью-Йорке, Сиднейский оперный театр и театр Колон в Буэнос-Айресе.

Сегодня коллектив насчитывает около 100 музыкантов. Его художественным руководителем является швейцарский дирижёр Бенуа Айоз.

Выступление в Бишкеке стало частью культурного визита оркестра, направленного на развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Швейцарией.


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URL: https://www.vb.kg/462550
Теги:
концерт, Швейцария, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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