Турция предлагает новые маршруты для любителей природного туризма

Турецкий город Эрзинджан, расположенный в Восточной Анатолии, предлагает путешественникам различные виды отдыха на природе - от пеших походов и рафтинга до горнолыжного спорта. Регион известен горными ландшафтами, каньонами, водопадами и историческими памятниками.

Согласно туристическим тенденциям 2026 года, 43% путешественников готовы отправиться в отпуск ради более тесного контакта с природой, а каждый четвёртый планирует выбрать спокойные виды отдыха.

Одной из главных достопримечательностей региона является город Кемалие, расположенный в долине реки Ефрат. Он включён в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО и имеет сертификат международного движения Cittaslow, объединяющего города с размеренным ритмом жизни.

В Кемалие находится семикилометровая Каменная дорога (Taş Yol), вручную вырубленная в скалах. На отдельных участках высота окружающих её отвесных склонов достигает 400-500 метров.

Неподалёку расположен каньон Каранлык, который считается одним из глубочайших в мире. В регионе также доступны скалолазание, каньонинг, рафтинг и сплавы на каноэ по реке Карасу.

Среди других природных достопримечательностей Эрзинджана - водопад Гирлевик и озеро Отлукбели. В зимний период замёрзшие потоки водопада привлекают любителей ледолазания.

Озеро Отлукбели отличается красноватым оттенком воды и необычным геологическим строением. Оно образовалось в результате формирования травертиновой плотины минеральными источниками.

Эрзинджан окружён горными массивами Мунзур, Эсендже и Эрган. В горах Мунзур расположены ледниковые озёра, высокогорные плато и леса. Здесь можно заниматься пешим туризмом, кемпингом, горным велосипедом и скалолазанием.

В горах Эсендже находятся высокогорное озеро Айгыр и комплекс Семи озёр (Yedi Göller). Окрестности также используются для полётов на парапланах.

Для спокойного отдыха туристам предлагают высокогорные луга Думанлы, природную зону Экшису с минеральными и термальными источниками, а также исторические населённые пункты Кемах и Багышташ.

В районе Узюмлю выращивают местный сорт винограда "Джимин", который путешественники могут попробовать во время посещения виноградников.

В зимний сезон одним из основных туристических объектов становится горнолыжный курорт Эрган. Здесь предусмотрены условия для катания на лыжах, сноуборде и снегоходах, а также для зимних пеших прогулок.

Эрзинджан, который в прошлом находился на историческом Шёлковом пути, сочетает культурные памятники с возможностями для природного и активного туризма в разные времена года.