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В Японии умер известный писатель Рю Мураками

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Японский писатель Рю Мураками скончался 17 октября 2026 года в возрасте 74 лет. Об этом сообщило японское издательство Gentosha на своём официальном сайте.

По информации издательства, церемония прощания с писателем прошла в узком семейном кругу.

Рю Мураками был одним из известных представителей современной японской литературы. За свою творческую карьеру он написал более 40 романов, многие из которых получили признание за пределами Японии.

Широкую известность писателю принёс дебютный роман "Все оттенки голубого", опубликованный в 1976 году. За это произведение он получил престижную японскую литературную премию Акутагавы. Роман стал бестселлером, его тираж составил около 3,5 миллиона экземпляров.

Среди других известных произведений писателя - "Дети из камеры хранения" и "Мисо-суп".

В своих книгах Мураками обращался к темам одиночества, насилия, социальных противоречий и проблем современного японского общества.

Помимо литературной деятельности, он занимался кинематографом и работал на телевидени


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URL: https://www.vb.kg/462554
Теги:
книги, Япония
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