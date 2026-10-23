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ОсОО "Алтынкен" предлагает химическую продукцию собственного производства

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ОсОО "Алтынкен" предлагает к реализации химическую продукцию собственного производства и приглашает заинтересованные компании к сотрудничеству.

Перечень реализуемых химических продуктов ОсОО Алтынкен

Наименование Единица измерения Количество
1 Гумат аммония (ингибитор для снижения скорости горения) Кг. 38 000
2 Нитрат свинца Кг. 49 975
3 Полипропиленовое волокно Кг. 600
4 Бура 95% Кг. 1 400
5 Безводный сульфит натрия Na2SO3 96% Кг. 4 000
6 Сульфид натрия Кг. 20 000
7 Этилендиамин Кг. 1 290

Срок действия объявления: 14 календарных дней со дня опубликования.

Контактная информация:

  1. Контактное лицо: Максим
  2. Телефон: +996 701 886 007
  3. E-mail: info@altynken.kg

Адрес: Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, пгт Орловка, ул. Кудряшова, д. 18, индекс 724516.


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URL: https://www.vb.kg/462556
Теги:
тендер, PR
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