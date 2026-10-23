ОсОО "Алтынкен" предлагает химическую продукцию собственного производства

ОсОО "Алтынкен" предлагает к реализации химическую продукцию собственного производства и приглашает заинтересованные компании к сотрудничеству.
Перечень реализуемых химических продуктов ОсОО Алтынкен
|№
|Наименование
|Единица измерения
|Количество
|1
|Гумат аммония (ингибитор для снижения скорости горения)
|Кг.
|38 000
|2
|Нитрат свинца
|Кг.
|49 975
|3
|Полипропиленовое волокно
|Кг.
|600
|4
|Бура 95%
|Кг.
|1 400
|5
|Безводный сульфит натрия Na2SO3 96%
|Кг.
|4 000
|6
|Сульфид натрия
|Кг.
|20 000
|7
|Этилендиамин
|Кг.
|1 290
Срок действия объявления: 14 календарных дней со дня опубликования.
Контактная информация:
Адрес: Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, пгт Орловка, ул. Кудряшова, д. 18, индекс 724516.