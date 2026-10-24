МИД Кыргызстана готов помогать отечественным франшизам выходить за рубеж

Министерство иностранных дел Кыргызстана намерено содействовать продвижению отечественных франчайзинговых компаний на зарубежные рынки, поиску международных партнёров и привлечению иностранных брендов в страну. Об этом заявила заместитель директора Департамента экономической дипломатии МИД на круглом столе "Франчайзинг без границ".

По её словам, развитие франчайзинга является одним из направлений поддержки национального бизнеса и расширения экспортного потенциала Кыргызстана.

"Для нашей страны это новое направление, и оно будет развиваться. Мы, как Министерство иностранных дел, готовы оказывать всестороннее содействие. Развитие франчайзинга - это поддержка отечественных предпринимателей, сопровождение национальных брендов и расширение экспортного потенциала страны", - отметила представительница ведомства.

Она подчеркнула, что для международного расширения бизнеса недостаточно разработать успешную коммерческую модель. Предпринимателям также необходима поддержка государственных структур.

"Для успешного выхода кыргызстанских компаний на международные рынки недостаточно иметь конкурентоспособную бизнес-модель. Важно, чтобы оказывалась системная поддержка со стороны государства, в том числе Министерства иностранных дел, через наши заграничные учреждения - в установлении деловых контактов и поиске новых партнёров за рубежом", - пояснила она.

По словам заместителя директора департамента, МИД уже сотрудничает с Кыргызской ассоциацией франчайзинга и проводит совместные мероприятия.

В частности, состоялась видеоконференция с участием представителей более 40 посольств и консульских учреждений Кыргызстана за рубежом.

"Мы уже имеем опыт работы с этой ассоциацией. Провели ряд встреч, в том числе одну видеоконференцию с участием более 40 наших посольств и консульств за рубежом. Наши представители смогли получить подробную информацию о деятельности франчайзинговых компаний, о том, как мы можем продвигать кыргызстанские бренды на зарубежные рынки и одновременно привлекать иностранные бренды в нашу страну", - рассказала она.

После видеоконференции, по её словам, многие заграничные учреждения проявили заинтересованность в развитии этого направления и начали обращаться с предложениями о дальнейшем сотрудничестве.

"После этой встречи было очень много заинтересованных заграничных учреждений, которые обращались с предложениями к ассоциации, чтобы в дальнейшем налаживать деловые контакты", - сообщила представительница МИД.

В качестве одного из примеров она привела интерес малайзийской компании Marrybrown к кыргызстанскому рынку.

"Например, малайзийская компания Marrybrown заинтересована в выходе на рынок Кыргызстана, и мы надеемся, что это сотрудничество наладится. Также есть заинтересованность со стороны российских компаний. Я думаю, это только начало, и мы можем дальше развивать сотрудничество", - сказала она.

Представительница ведомства подчеркнула, что министерство готово оказывать содействие в обоих направлениях - как иностранным компаниям, планирующим начать деятельность в Кыргызстане, так и отечественным предпринимателям, заинтересованным в зарубежных рынках.

"Если будут компании, заинтересованные в выходе на наш рынок, или кыргызстанские компании, которые захотят выйти на иностранные рынки, мы готовы оказать содействие", - заявила она.

По её словам, для самого Министерства иностранных дел франчайзинг также стал относительно новым направлением взаимодействия с бизнесом.

При этом работа ведомства охватывает широкий круг вопросов внешнеэкономического сотрудничества, включая развитие экономических связей и привлечение инвестиций в различные отрасли.

"Для нас это тоже была новая тема. Мы, как Министерство иностранных дел, оказываем содействие не только развитию промышленности, но и привлечению инвесторов в разные секторы экономики. Сегодня развитие внешнеэкономической деятельности и привлечение инвестиций имеют очень важное значение", - отметила заместитель директора департамента.

Она подчеркнула, что развитие франчайзинга может способствовать повышению инвестиционной привлекательности Кыргызстана.

"Активизация франчайзинговой деятельности также будет способствовать привлечению инвесторов в нашу страну. Это не только приход какого-то бренда. Это создание рабочих мест, появление новой деловой культуры. Всё это укрепляет экономическую привлекательность нашей страны и создаёт новые возможности", - заключила представительница МИД.