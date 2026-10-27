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CIPE призвал создать условия для выхода кыргызстанских франшиз за рубеж

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- Назгуль Абдыразакова
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Франчайзинг в Кыргызстане должен развиваться на основе доверия между предпринимателями, прозрачных правил сотрудничества и благоприятной инвестиционной среды. Об этом заявила менеджер программ Центра международного частного предпринимательства (CIPE) в Центральной Азии Асель Кубанычбекова на круглом столе "Франчайзинг без границ".

По её словам, для развития отрасли необходим постоянный диалог между государственными органами, бизнесом и международными партнёрами.

"Чтобы франчайзинг действительно был без границ, важен диалог между ключевыми участниками этой отрасли. Это государство, бизнес и международные партнёры. Мы рады видеть здесь представителей государственных органов, в том числе Министерства экономики и коммерции", - отметила Кубанычбекова.

Она рассказала, что CIPE является глобальной некоммерческой организацией, аффилированной с Торговой палатой США. Организация работает по всему миру более 40 лет, а в Центральной Азии - около 20 лет. Её главный офис находится в Вашингтоне, при этом сотрудники работают непосредственно в странах региона.

Особое внимание Кубанычбекова уделила роли доверия во франчайзинговых отношениях.

"Если говорить о франчайзинге в целом, то это, прежде всего доверие. Доверие между двумя предпринимателями, когда один передаёт своё имя, бренд и стандарты, а второй ожидает, что сотрудничество будет строиться на честных, прозрачных и понятных правилах. Чтобы это доверие сформировалось и партнёрство оказалось успешным для обеих сторон, очень важно, чтобы деловая и инвестиционная среда была благоприятной", - подчеркнула она.

По её словам, важную роль в создании такой среды играют профессиональные объединения, которые представляют интересы предпринимателей и помогают формировать общую повестку отрасли.

"Именно здесь важна работа таких ассоциаций, как Кыргызская ассоциация франчайзинга. Она объединяет голос бизнеса, формирует чёткую повестку: что сегодня важно, какие существуют приоритеты, с какими барьерами сталкиваются предприниматели и как мы можем их решить. Важно, чтобы эти проблемы не оставались вызовами на долгие годы, а решались своевременно", - сказала представитель CIPE.

Кубанычбекова отметила, что Кыргызская ассоциация франчайзинга появилась сравнительно недавно, однако уже успела наладить работу по объединению представителей отрасли.

"За этот период, я думаю, была проделана очень хорошая работа. Насколько я знаю, ассоциация работает не только в Кыргызстане, но и планирует выходить на региональный уровень. Это очень радует", - добавила она.

Представитель CIPE подчеркнула, что поддержка частного сектора и усиление его роли в экономических процессах являются основными направлениями деятельности организации.

"Для CIPE это наш основной мандат, наша главная миссия - усиливать и поддерживать голос частного сектора. Мы рады поддерживать инициативы Кыргызской ассоциации франчайзинга в этом направлении", - заявила Кубанычбекова.

Говоря о перспективах международного сотрудничества, она отметила, что франчайзинг должен создавать возможности как для прихода зарубежных бизнес-концепций в Кыргызстан, так и для продвижения отечественных компаний на внешние рынки.

"Очень хочется, чтобы у нас была возможность привозить на рынок Кыргызстана глобальные инновации, в том числе из Соединённых Штатов Америки. И в то же время, чтобы наши местные инновации и предприятия могли выходить на глобальные рынки через франчайзинг - с минимальными рисками и понятными правилами. Чтобы такая возможность существовала не в будущем, а сегодня и сейчас", - подчеркнула она.


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URL: https://www.vb.kg/462558
Теги:
бизнес, США, Кыргызстан, предприниматель
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