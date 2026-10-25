Около 5 тыс. студентов Кыргызстана приняли участие в забеге "Жаратман муун"

24 октября в шести регионах Кыргызстана состоялся осенний легкоатлетический забег "Жаратман муун", в котором приняли участие около 5 тысяч студентов высших и средних профессиональных учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Миннауки.

Спортивное мероприятие прошло в Бишкеке, Оше, Баткене, Нарыне, Таласе и на Иссык-Куле в рамках национального проекта "Жаратман муун".

В Бишкеке к забегу присоединились студенты столичных вузов, а в Оше мероприятие объединило учащихся высших учебных заведений городов Ош и Манас.

Забег организован по инициативе Министерства науки, высшего образования и инноваций в соответствии с доктриной "Улуттук дем – дүйнөлүк бийиктик" ("Уңгужол").

Основная цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта и физической культуры среди молодёжи, а также формирование активного и ответственного поколения.

Для обеспечения безопасности участников на местах было организовано сопровождение сотрудников правоохранительных органов и медицинское обеспечение.