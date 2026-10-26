Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 97.60 - 98.60

Израиль выселяет сотни палестинцев в Хевроне после гибели солдат

214  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Израильские силы безопасности начали крупномасштабную войсковую операцию в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Поводом для жестких мер стало нападение палестинских боевиков на контрольно-пропускной пункт вблизи города, в результате которого погибли двое израильских военнослужащих и еще несколько получили ранения. Нападавшие были ликвидированы в ходе ответной перестрелки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке военной операции, масштабы которой могут стать беспрецедентными со времен событий 1967 года. В рамках начавшихся мероприятий армейские подразделения заблокировали въезды и выезды из города для автомобильного транспорта, вынуждая местных жителей передвигаться через чекпоинты пешком.

По данным местных властей, военные полностью изолировали квартал Айн Дир-Баха и принудительно эвакуировали из своих домов, по разным оценкам, от 150 до 250 палестинских семей. По словам губернатора Хеврона Халеда Дудина, рейды охватывают около трети территории города. Муниципальные службы и активисты уже заявили о готовности предоставить временный кров и гуманитарную помощь выселенным гражданам.

Израильское военное командование характеризует происходящее как "точечные и прицельные обыски", сосредоточенные на районе проживания ликвидированных нападавших, и отмечает, что активные действия продлятся несколько дней.

События разворачиваются на фоне предельной эскалации политической борьбы в стране за считанные дни до всеобщих парламентских выборов. Согласно социологическим опросам, действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху идет ноздря в ноздрю с оппозиционным блоком под руководством бывшего начальника Генерального штаба ЦАХАЛ Гади Айзенкота.

На фоне операции в правительстве возобновились острые дискуссии о будущем региона. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир публично призвал к ликвидации Палестинской национальной администрации. В свою очередь, Нетаньяху подчеркнул свою жесткую позицию против создания независимого палестинского государства, напомнив, что ранее успешно противостоял внешнеполитическому давлению со стороны нескольких администраций США.

Ситуация на Западном берегу остается крайне напряженной. Правозащитники фиксируют резкий рост числа столкновений и инцидентов с участием радикально настроенных поселенцев, что совпало с периодом традиционного сбора урожая оливок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462568
Теги:
Израиль, Палестина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  