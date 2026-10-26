Израильские силы безопасности начали крупномасштабную войсковую операцию в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Поводом для жестких мер стало нападение палестинских боевиков на контрольно-пропускной пункт вблизи города, в результате которого погибли двое израильских военнослужащих и еще несколько получили ранения. Нападавшие были ликвидированы в ходе ответной перестрелки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке военной операции, масштабы которой могут стать беспрецедентными со времен событий 1967 года. В рамках начавшихся мероприятий армейские подразделения заблокировали въезды и выезды из города для автомобильного транспорта, вынуждая местных жителей передвигаться через чекпоинты пешком.

По данным местных властей, военные полностью изолировали квартал Айн Дир-Баха и принудительно эвакуировали из своих домов, по разным оценкам, от 150 до 250 палестинских семей. По словам губернатора Хеврона Халеда Дудина, рейды охватывают около трети территории города. Муниципальные службы и активисты уже заявили о готовности предоставить временный кров и гуманитарную помощь выселенным гражданам.

Израильское военное командование характеризует происходящее как "точечные и прицельные обыски", сосредоточенные на районе проживания ликвидированных нападавших, и отмечает, что активные действия продлятся несколько дней.

События разворачиваются на фоне предельной эскалации политической борьбы в стране за считанные дни до всеобщих парламентских выборов. Согласно социологическим опросам, действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху идет ноздря в ноздрю с оппозиционным блоком под руководством бывшего начальника Генерального штаба ЦАХАЛ Гади Айзенкота.

На фоне операции в правительстве возобновились острые дискуссии о будущем региона. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир публично призвал к ликвидации Палестинской национальной администрации. В свою очередь, Нетаньяху подчеркнул свою жесткую позицию против создания независимого палестинского государства, напомнив, что ранее успешно противостоял внешнеполитическому давлению со стороны нескольких администраций США.

Ситуация на Западном берегу остается крайне напряженной. Правозащитники фиксируют резкий рост числа столкновений и инцидентов с участием радикально настроенных поселенцев, что совпало с периодом традиционного сбора урожая оливок.