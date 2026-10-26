В Италии создали робота для изготовления шаурмы

В Италии разработали и представили автоматизированный кулинарный комплекс для приготовления донеров и кебабов, способный готовить популярное блюдо фастфуда практически без участия человека.

Инженерное решение объединяет в одной системе вертикальный гриль, оптические датчики контроля прожарки, систему автоматической нарезки мяса и дозирование ингредиентов. Интеллектуальные сканеры в режиме реального времени считывают степень готовности верхнего слоя, после чего роботизированный нож срезает мясо с точностью до миллиметра. Дальнейшие этапы - сборка начинки, добавление соусов и упаковка - также выполняются автоматикой.

Разработчики оборудования отмечают, что ключевыми преимуществами технологии являются строгое соблюдение санитарных норм, точность порционирования и высокая скорость работы. Роботизированный модуль способен функционировать без перерывов, выдавая десятки порций в час, что особенно актуально для точек быстрого питания с высоким потоком клиентов.

Появление таких систем вызвало активные дискуссии в ресторанном бизнесе. Аналитики сферы общепита подчеркивают, что автоматизация направлена на решение проблемы дефицита линейного персонала и оптимизацию издержек. В то же время эксперты сомневаются, что роботы смогут полностью вытеснить мастеров традиционной кухни, где ключевую роль продолжают играть авторская рецептура и индивидуальный подход.