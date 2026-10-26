"Нефтчи" обыграл "Мурас Юнайтед" и стал обладателем Кубка Кыргызстана

Футбольный клуб "Нефтчи" из Кочкор-Аты завоевал Кубок Кыргызстана по футболу 2026 года, обыграв в финале "Мурас Юнайтед" со счётом 3:1.

Решающая встреча состоялась 24 октября на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызской профессиональной футбольной лиги.

Несмотря на то что фаворитом матча считался "Мурас Юнайтед", футболисты "Нефтчи" сумели перехватить инициативу и завершили первый тайм с преимуществом в два мяча.

На 37-й минуте счёт открыл Азизбек Кошибхонов, а на 43-й Собит Синдаров удвоил преимущество команды из Кочкор-Аты.

После перерыва, на 58-й минуте, Андрей Кобец забил третий мяч в ворота соперника. На 85-й минуте Алимардон Шукуров реализовал пенальти и сократил отставание "Мурас Юнайтед", однако изменить исход встречи команде не удалось.

Для "Нефтчи" этот трофей стал третьим в истории клуба. Ранее команда выигрывала Кубок Кыргызстана в 2019 и 2021 годах.

"Мурас Юнайтед", становившийся обладателем Кубка в 2023 и 2024 годах, второй сезон подряд уступил в финале.

По ходу турнира "Нефтчи" также выбил из борьбы действующего обладателя трофея, бишкекский "Дордой", одержав победу по сумме двух четвертьфинальных матчей.