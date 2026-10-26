Два гола Мбаппе решили исход Эль-Класико

Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" со счётом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Главным героем Эль-Класико стал французский нападающий Килиан Мбаппе, оформивший дубль.

Встреча состоялась 25 октября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Команда Жозе Моуринью прервала девятиматчевую победную серию каталонцев в Ла Лиге.

Счёт на 41-й минуте открыл Килиан Мбаппе. После передачи Яна Диоманде мяч рикошетом от защитника "Барселоны" Жерара Мартина попал к французскому нападающему, который отправил его в ворота.

Первый тайм завершился минимальным преимуществом гостей.

После перерыва "Барселона" усилила давление и на 61-й минуте сравняла счёт. Рафинья воспользовался передачей Педри и поразил ворота Андрея Лунина.

На 87-й минуте "Реал" вновь вышел вперёд. Мбаппе завершил быструю атаку после передачи Эдуардо Камавинги, оформив дубль и установив окончательный счёт - 2:1.

Несмотря на попытки хозяев отыграться в оставшееся время, мадридцы удержали победу.

После этого матча "Барселона" сохранила лидерство в чемпионате Испании с 27 очками. "Реал" набрал 24 очка и остался на третьем месте, сократив отставание от каталонского клуба до трёх баллов.