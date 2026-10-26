В Ошской области семьи репатриантов развивают предпринимательство

В Ошской области семьи, вернувшиеся на родину, открывают собственный бизнес благодаря государственной программе "Социальный контракт". Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

В ходе рабочей поездки в регион министр Алмаз Имангазиев посетил семьи репатриантов, ознакомился с условиями их проживания и обсудил вопросы социальной адаптации.

Отдельные семьи рассказали, что благодаря поддержке в рамках программы "Социальный контракт" смогли начать предпринимательскую деятельность. Полученная помощь позволила им сделать первые шаги к финансовой самостоятельности и улучшению материального положения.

Во время встреч министр выслушал обращения граждан и обсудил вопросы получения социальных услуг, трудоустройства и интеграции в общество.

Алмаз Имангазиев подчеркнул, что поддержка граждан, вернувшихся на родину, остаётся одним из важных направлений работы министерства. По его словам, государственные органы должны оказывать семьям всестороннее содействие для успешной адаптации и создания необходимых условий жизни.

По итогам поездки профильным подразделениям министерства и территориальным органам поручено рассмотреть обращения граждан и принять соответствующие меры в пределах своей компетенции.