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Почему водитель грузовика может не увидеть вас на дороге

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Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана предупредило водителей и пешеходов об опасности слепых зон грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГУОБДД пояснили, что у грузовиков есть участки ограниченной видимости, в которых водитель не может заметить другие транспортные средства и пешеходов.

В связи с этим участникам дорожного движения рекомендуют не находиться длительное время рядом с грузовыми автомобилями и не пересекать их путь на близком расстоянии.

Особую осторожность следует соблюдать при движении возле крупногабаритного транспорта.

"Если вы видите грузовой автомобиль, это не значит, что его водитель видит вас", - напоминают в ГУОБДД.

В ведомстве призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и учитывать опасность слепых зон грузового транспорта.


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URL: https://www.vb.kg/462587
Теги:
дороги, ПДД, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
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