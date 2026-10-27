Эксперты в Бишкеке обсудили афганский фактор

Кыргызстан заинтересован в стабильности и прагматичном экономическом сотрудничестве с Афганистаном. Об этом на круглом столе: "Тренды региональной безопасности 2026: как изменилась ситуация в ЦА за 35 лет независимости" заявил председатель политической партии "Биздин Эл" Самат Каниметов.

- Буквально пару дней назад я вернулся из Афганистана. На протяжении полумесяца мы находились в тесном контакте с представителями движения "Талибан". Хочу отметить, что у талибов хорошо организованы как военная составляющая, так и государственные и муниципальные структуры. Философия афганцев во многом строится на патриотизме. Если говорить об отношениях Афганистана и Пакистана, сейчас они значительно ухудшились, границы закрыты, хотя Пакистан играет важнейшую роль в снабжении Афганистана: на него, по некоторым оценкам, приходится около 85% соответствующих поставок, - рассказал он.

Что касается безопасности на территории страны, военное и полицейское присутствие по-прежнему заметно. В городах и в отдельных районах расположены блокпосты, проводится тщательная проверка. При этом сегодня уровень безопасности достаточно высокий. Талибы запрещают производить выстрелы, и ситуация в этом отношении находится под строгим контролем, - поделился он.

Наша поездка состоялась на фоне улучшения кыргызско-афганских отношений. Мы заключили ряд меморандумов и подписали контракты. Ведь любая война, как ни парадоксально, создает определенные экономические возможности, и Кыргызстан в этом направлении добился хороших результатов, - отметил он.

За 35 лет независимости Центральная Азия прошла значительный путь становления. Сегодня регион становится самостоятельным участником международных процессов, и от способности региональных сил согласовывать интересы зависит дальнейшая стабильность, - добавил он.

Для Кыргызской Республики региональная безопасность является одним из ключевых приоритетов внешней политики. При этом Кыргызстан стремится быть не только участником регионального диалога, но и активно продвигать инициативы, направленные на укрепление доверия и добрососедства, - подчеркнул он.

В этом контексте особое значение имеет прогресс, достигнутый в 2025 году в урегулировании пограничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном. Этот опыт продемонстрировал, что даже наиболее сложные вопросы можно решать посредством политической воли, переговоров и взаимного уважения интересов сторон. Мы убеждены, что такой подход должен стать одним из ключевых принципов региональной дипломатии: необходимо предупреждать противоречия, укреплять доверие и не допускать перерастания разногласий в конфликты, - заявил он.

Кыргызстан также заинтересован в развитии водно-энергетического сотрудничества, транспортной связанности и совместных инфраструктурных проектов. Реализация таких инициатив, включая проект Камбаратинской ГЭС-1, способна укрепить энергетическую безопасность и взаимозависимость государств региона, - отметил он.

На международном уровне мы считаем важным последовательно продвигать культуру мирного разрешения споров и использовать возможности ООН, ОДКБ, ШОС и других международных форматов, обеспечивая согласованность их усилий, - сказал он.

В условиях геополитической конкуренции наша позиция должна оставаться взвешенной. Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми партнерами, разделяющими наши интересы, при безусловном уважении суверенитета и национальных интересов государств Центральной Азии, - добавил он.

Кыргызстан может внести особый вклад в формирование региональной модели безопасности, в которой политический диалог помогает предупреждать конфликты, экономическое сотрудничество укрепляет доверие, а государства Центральной Азии самостоятельно определяют приоритеты своего развития, - резюмировал он.

Иное мнение высказал и.о. профессора, ЧПП КР Евгений Каблуков, отметив, что в Афганистане сохраняются серьезные угрозы со стороны террористических групп и наркотрафика.

В стране до сих пор сохраняется угроза со стороны различных террористических групп, действующих на ее территории. Несмотря на заявления руководства талибов о том, что они контролируют всю страну, информация на афганских сайтах свидетельствует об обратном, - отметил он.

Как известно, сын Ахмад Шаха Масуда создал Национальный фронт сопротивления. По имеющимся сообщениям, талибы окружили Панджшер, создали вокруг него 30 блокпостов и разместили там 30 тысяч своих боевиков. Думаю, это делается не просто для сдерживания противника. Возможно, со временем эти силы войдут в Панджшер, и там начнутся боевые действия, - сказал он.

Еще одна угроза, исходящая из Афганистана, - наркотики. Несмотря на заявления руководства талибов о сокращении производства и борьбе с распространением наркотиков, оценки специалистов ООН показывают, что производство в стране, напротив, усиливается, - сообщил он.

Когда американцы вошли в Афганистан, и шла война против талибов, международное сообщество реализовывало программу замены выращивания наркотических культур сельскохозяйственной продукцией. Сейчас эта система не работает. Афганские крестьяне жалуются, что произведенную ими продукцию негде хранить: нет складов и холодильных установок. В результате урожай пропадает, и люди снова переходят на выращивание опиума, поскольку именно это позволяет им зарабатывать на жизнь, - пояснил он.

Кроме того, по сообщениям, в Афганистане усилился трафик синтетических наркотиков, которого раньше практически не было. Недавно в персидской прессе появилась информация о том, что иранские таможенники задержали на границе с Афганистаном крупную партию синтетических наркотиков. Поэтому на эти вопросы необходимо обращать серьезное внимание, - отметил он.

Что касается недавней встречи в Москве в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС, на которой не удалось принять итоговую резолюцию или коммюнике, то, думаю, сожалеть об этом не стоит. В последнее время многие международные организации не могут согласовать итоговые документы. Сейчас это стало обычной практикой. Главное, что сохраняется сама площадка для диалога. И то, что произошло в Москве, в этом отношении важно, - подчеркнул он.

Некоторые угрозы, которые раньше носили латентный характер, сегодня начинают проявляться открыто, - добавил он.

Возьмем ситуацию в Азербайджане, где из-за вопроса о хиджабе происходят серьезные волнения. Даже несмотря на то, что верховный муфтий Азербайджана призвал исполнять решения президента и подчиняться соответствующему указу, напряженность сохраняется. Очевидно, что определенные внешние силы разжигают этот конфликт. Искры от него могут долететь и до нашего региона, - поделился он.

Аналогичное мнение о серьезности геополитических рисков выразил системный аналитик в области геоэкологии, геосоциологии, геоэкономики и геополитики Бактыбек Саипбаев, подчеркнувший, что ситуация во многом зависит от итогов украинского конфликта и обстановки вокруг Ирана.

Я надеюсь, что в ближайшее время произойдет коренной перелом, поскольку, на мой взгляд, к этому все идет. Российские войска систематически наносят удары по украинской инфраструктуре. Я думаю, украинская армия может не выдержать длительного противостояния, ей постоянно необходимы оружие, боеприпасы, транспорт и другая поддержка, которая поступает с Запада. Если российским войскам удастся перекрыть эти каналы снабжения, то, как я надеюсь, до конца года может наступить коренной перелом. Не случайно на Западе усилилось беспокойство по поводу возможного развития событий, - пояснил он.

Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости встречи и обсуждения ситуации в трехстороннем формате. Очевидно, что на Западе опасаются неблагоприятного для себя развития событий на Украине. Это очень важный момент, - отметил он.

Далее, мы видим, что конфликт вокруг Ирана фактически не завершен. Возможно, Дональд Трамп ждет промежуточных выборов в Конгресс в начале ноября, после которых США и Израиль могут вновь начать военные действия. Обсуждались различные сценарии, вплоть до наземной операции. От дальнейшего развития ситуации во многом зависит обстановка во всем регионе, - сказал он.

Мекканские соглашения, на которые возлагалось столько надежд, фактически не оправдали ожиданий. Сейчас хуситы и Саудовская Аравия вступают в прямое противостояние, а Турция и Пакистан не спешат активно вмешиваться в ситуацию, - добавил он.

Но больше всего нас должно беспокоить то, что рост напряженности вокруг Ирана может распространиться на Южный Кавказ. В первую очередь речь идет о Грузии, Азербайджане и Армении, где также могут возникнуть новые очаги напряженности. Оттуда нестабильность способна быстро перекинуться через Каспийское море на Туркменистан и Казахстан. Таким образом, Каспийский регион может превратиться в еще один крупный очаг нестабильности, - предупредил он.

Один из возможных сценариев - быстрое проникновение боевиков в Ферганскую долину, провозглашение независимого "Ферганского халифата", а затем призывы к поддержке мусульман-уйгуров на территории Китая. В таком случае возникнет еще один очаг напряженности. И все это может произойти практически на наших глазах, - отметил он.

На Организацию тюркских государств я бы возлагал меньше всего надежд. Турции сейчас не до региональной интеграции: у нее серьезные экономические проблемы, последствия землетрясения, наводнения и другие внутренние трудности. Кроме того, Эрдогана периодически подталкивают к войне с Израилем, чего он, вероятно, сам не хочет. Все это создает дополнительные риски. Поэтому рассчитывать на ОТГ как на основной механизм обеспечения нашей безопасности не приходится, - заявил он.

Шанхайская организация сотрудничества в большей степени ориентирована на международную торговлю и формирование транспортных коридоров. Да, в ее рамках появились определенные тенденции к развитию сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, созданы соответствующие структуры. Однако эти процессы продвигаются медленно и не всегда последовательно. Поэтому в вопросах непосредственного обеспечения безопасности ШОС вряд ли сможет оказать нам достаточную помощь, - подчеркнул он.

Китай постепенно усиливает свое присутствие в наших странах - хотим мы этого или нет. Это наблюдается во всех республиках Центральной Азии. Мне кажется, что происходит это при молчаливом согласии России. Возможно, сама Россия не слишком заинтересована в таком развитии событий, но сейчас ей необходимо, прежде всего, сохранить собственную экономику, поддерживать на должном уровне военно-промышленный комплекс и завершить конфликт на Украине, - пояснил он.

На мой взгляд, единственная организация, которая действительно может помочь нам в сфере безопасности в случае непредвиденной ситуации, - это ОДКБ. Поэтому ее необходимо всемерно поддерживать, развивать и укреплять. Важно, чтобы организация была готова проводить необходимые учения и оперативно реагировать на возникающие угрозы. Например, если произойдет вторжение боевиков со стороны Афганистана, ОДКБ должна иметь возможность незамедлительно отреагировать и помочь нам как можно быстрее стабилизировать обстановку, - заявил он.

Поэтому, скорее всего, военно-политическая составляющая региональной безопасности по-прежнему будет связана, прежде всего, с Россией, тогда как основную роль в экономическом сотрудничестве, развитии инициативы "Один пояс - один путь", создании транспортного коридора "Запад - Восток" и освоении месторождений, в том числе в Афганистане, будут играть китайские компании, - отметил он.

Тем более что Китай сейчас пытается совместно с Россией развивать северный транспортный маршрут. Естественно, это вызывает резкое неприятие со стороны Соединенных Штатов. Яркий пример происходящего - нынешний визит Рубио в Самарканд, - указал он.

Некоторые наши ближайшие соседи, например Узбекистан, проводят весьма интересную политику. С одной стороны, они поддерживают отношения со всеми и приветствуют сотрудничество, а с другой - пока непонятно, к чему в итоге приведет такая многовекторность. Америка, конечно, просто так от нашего региона не откажется, - добавил он.

Ранее еще одним крупным геополитическим игроком была Западная Европа. Но сейчас ей не до Центральной Азии: мы видим, какие события происходят внутри европейских стран. Турция тоже не полностью отошла от нашего региона, но вопросы интеграции отодвинула на второй план, - сказал он.

В целом я считаю, что за последние 35 лет наша система безопасности и общая обстановка в этой сфере не улучшились, а по некоторым параметрам даже ухудшились. Поэтому нам необходимо быть готовыми к возможным угрозам, - подытожил он.

Эту позицию поддержал советник Посольства РФ в КР Иван Прокопенко, подтвердивший роль России и ОДКБ в качестве ключевых гарантов безопасности и суверенитета в регионе.

11 ноября мы ожидаем руководство Кыргызской Республики в Москве на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Также хотел бы отметить серьёзный результат, достигнутый в рамках ШОС. В Бишкекской декларации лидеров чётко зафиксировано, что государства - члены ШОС будут углублять взаимодействие в рамках организации, которая может послужить основой для формирования пространства равной и неделимой безопасности в Евразии. Это своего рода мост к продвигаемой Российской Федерацией и Республикой Беларусь идее разработки и принятия Хартии о евразийской безопасности, многообразии и многополярности в XXI веке, - отметил он.

Насколько я информирован, в ноябре Минск будет приглашать на конференцию экспертов, в том числе из Кыргызстана. Все идеи будут востребованы при разработке этого нового стратегического документа, на который мы возлагаем большие надежды, - добавил он.

Противоположную точку зрения высказал системный аналитик Мурат Мусабаев, заявивший, что западные игроки намеренно создают новые форматы, чтобы ослабить евразийские интеграционные процессы.

Посмотрите, как развивается ситуация. Возникает тема Центральной Азии, за ней создаются форматы "С5+1", после появляется Организация тюркских государств - мы начинаем активно обсуждать ее развитие, создавать различные структуры. Но нужно понимать, для чего создаются все эти структуры, и к чему они в конечном итоге ведут, - отметил он.

Сложно представить, что, например, в рамках того же Евросоюза славянские государства вдруг начали бы объединяться в отдельную группу. Если бы такое стало происходить, им бы быстро дали понять, что подобные процессы недопустимы, а у нас такие политические игры воспринимаются как естественное развитие событий, - сказал он.

Мадлен Олбрайт, Маргарет Тэтчер и другие западные политики боялись возрождения Советского Союза в какой-либо форме. Поэтому формирование единого евразийского экономического пространства и усиление евразийских интеграционных процессов вызывает у Запада серьезные опасения. И чтобы этого не допустить, они под внешне привлекательными лозунгами прогресса и сотрудничества постепенно продвигают инициативы, которые в конечном итоге могут ослабить существующие интеграционные объединения. Речь идет о том, чтобы разорвать сложившиеся связи и постепенно разрушить ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, в рамках которых вполне можно обсуждать перспективы регионального развития, в том числе сотрудничество государств Центральной Азии, - пояснил он.

Поэтому, насколько нам действительно необходимы внерегиональные форматы – это большой вопрос. Неужели мы не можем развиваться без постоянных встреч пятерки государств ЦА с Дональдом Трампом или поездок в Японию? Прекрасно можем, более того, это поможет нам не потерять себя, - подчеркнул он.

В мире сейчас идет борьба между двумя силами. С одной стороны, это глобалисты, которые есть практически в каждой стране – для них развал того или иного государства считается прогрессом. С другой стороны, существуют консервативно-националистические силы, которые хотят сохранить государственность и развиваться в ее рамках, - добавил он.

И мы должны понять – хотим мы стать безликим элементом глобалистов или стремимся сохранить суверенитет и свою независимость. Но если мы не будем задумываться о происходящих процессах, идя на поводу у внешних сил, которые нам постоянно навязывают какие-то свои инициативы, отвечающие исключительно их интересам, то однажды мы можем забыть смысл самого этого слова. И тогда независимость будет - это когда от тебя ничего не зависит, - резюмировал он.

Мероприятие организовано ЦЭИ "Ой Ордо".