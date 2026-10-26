Садыр Жапаров запретил снос и приватизацию ряда исторических объектов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о мерах по сохранению объектов архитектурного историко-культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Документ предусматривает ограничения на приватизацию, отчуждение, снос и изменение исторического облика объектов, включённых в специальный перечень.

Согласно указу, утверждён перечень объектов, которые в первоочередном порядке подлежат сохранению и государственной историко-культурной экспертизе.

В отношении этих объектов запрещается принимать решения о приватизации, продаже, обмене, передаче в залог, внесении в уставный капитал, доверительном управлении и аренде с последующим выкупом.

Также не допускаются исключение объектов из Государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения, изменение категории охраны, снос, демонтаж или перемещение.

Отдельно предусмотрен запрет на согласование проектов, которые могут изменить исторический облик зданий, их архитектурные особенности или функциональное назначение. Исключение составляют реставрация, консервация, регенерация и ремонт, включая сейсмоусиление, при соблюдении установленных требований.

При этом аварийное состояние здания или несоответствие современным требованиям сейсмостойкости не может служить основанием для признания его утратившим историко-культурную ценность либо для сноса. В таких случаях должны проводиться противоаварийные и консервационные работы.

Указ также запрещает предоставлять земельные участки и выдавать разрешения на строительство в границах территорий указанных объектов и зон их охраны, за исключением работ по сохранению наследия.

Кабинету министров поручено провести инвентаризацию объектов из перечня, установить их правовой статус, собственников или балансодержателей, техническое состояние и наличие охранных обязательств.

Кроме того, правительство должно организовать государственную историко-культурную экспертизу объектов, ещё не включённых в Государственный список памятников республиканского значения, и исключить объекты наследия республиканского значения из программ приватизации государственной собственности.

Органам местного самоуправления, включая мэрии Бишкека и Оша, рекомендовано руководствоваться положениями указа в отношении соответствующих объектов на своих территориях.

Финансирование предусмотренных мероприятий будет осуществляться за счёт средств республиканского бюджета и других разрешённых законом источников, в том числе общественного фонда "Фонд по сохранению и реставрации историко-культурных объектов Кыргызской Республики".