Кыргызстан и Азербайджан расширяют возможности оздоровительного туризма

В Бишкеке прошла встреча представителей Федерации профсоюзов Кыргызстана и Конфедерации профсоюзов Азербайджана, туроператоров обеих страны, на которой был представлен оздоровительный потенциал Азербайджана. Представители азербайджанских санаториев, туристической отрасли рассказали о возможностях лечебно-оздоровительного отдыха, уникальных природных ресурсах и современных подходах к реабилитации.

- Это не первая наша встреча с коллегами из Федерации профсоюзов Кыргызстана. Они приезжали к нам в Баку в этом году, познакомились с нашими возможностями санаторно-курортного лечения и оздоровления. И теперь мы приехали, чтобы презентовать туроператорам, представителям отраслевых профсоюзных комитетов наши курорты и санатории, - сказал в интервью VB.KG Чингиз Гаджиев, генеральный директор ЗАО "Курорт" при Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

По его словам, здоровье - самое ценное, что есть у каждого из нас. И последнее время, как мы отмечаем, оздоровительный туризм, сочетание отдыха с укреплением здоровья набирает обороты

- В Азербайджане, например, есть такие всемирно известные курорты, как Нафталан, соляные целебные пещеры "Дуздаг" в Нахичевани, уникальные природные ресурсы которых невозможно заменить. Подобных ресурсов нет больше нигде в мире. И этим уникальным богатством мы должны делиться в первую очередь с нашим братским народом Кыргызстана. У нас много и других оздоровительных центров, курортных учреждений, лечебный эффект которых основан на натуральных факторах. Есть даже такие ресурсы, которые помогают излечивать болезни. Конечно, медицина сегодня широко шагнула вперед, но то оздоровление, которое дает нам природа, незаменимо ничем и по продолжительности длится, как доказано наукой, намного дольше, чем какое-либо вмешательство.

И мы приехали показать наши естественные ресурсы, ознакомиться с возможностями местных санаториев и курортов. Кыргызстан сам по себе уникальная страна в плане оздоровительного отдыха. Ваше озеро Иссык-Куль очень привлекает граждан нашей страны, и Конфедерация профсоюзов Азербайджана, и частные компании заинтересованы в сотрудничестве. И, конечно, во время таких встреч мы обмениваемся опытом управления оздоровительными учреждениями, профсоюзным движением, - отметил Чингиз Гаджиев.

По его мнению, время высоких технологий, с одной стороны, это – благо, с другой, они отделяют людей друг от друга. Он считает, что людям разных стран, в частности народам Азербайджана и Кыргызстана, надо больше и чаще общаться, чтобы лучше узнать друг друга, чтобы дружить, помогать друг другу, быть рядом в трудные времена. Тем более на высоком государственном уровне сделан акцент на сближение наших народов, на долгосрочное сотрудничество в экономике и политике.

- И мы, как представители индустрии туризма, оздоровительного туризма, должны взять на себя эту ответственность, которая на нас возлагается, для развития оздоровительного потенциала населения наших стран и в целом, для развития отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, - подчеркнул Чингиз Гаджиев.

По мнению председателя Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Мурадила Джумадилде уулу, поднятые вопросы очень актуальны. Санаторно-курортное оздоровление - кыргызский бренд, и достойно того, чтобы не сворачиваться, а развиваться. Тем более, что эти идеи поддерживаются руководством нашей страны, и им надо уделять самое серьезное внимание.

- В последние два года мы плотно контактируем с Конфедерацией профсоюзов Азербайджана в сфере санаторно-курортного лечения и обучения наших специалистов, например, двадцать человек прошли обучение в Академии труда Конфедерации профсоюзов Азербайджана. В этом году мы начали с коллегами уникальный проект - отправляем членов отраслевых профсоюзных комитетов в санатории и на курорты Азербайджана. Сегодня при федерации создана организация, задача которой организовывать оздоровительный отдых наших граждан в Азербайджане и Узбекистане. Мы продвигаем лечебно-оздоровительный туризм, в котором очень заинтересовано наше население, - отметил в интервью VB.KG Мурадил Джумадилде уулу.

По его словам, в Кыргызстане сегодня восемь курортно-оздоровительных учреждений. По указу президента во всех или уже проведены, или проводятся масштабные ремонтные работы. Поставлена задача, чтобы к началу 2028 года все объекты были на уровне четырех звезд.

- Для нас принципиально важно создавать для членов профсоюзов дополнительные возможности для качественного отдыха, оздоровления и культурного развития. Кыргызстан и Азербайджан обладают значительным потенциалом в сфере санаторно-оздоровительного туризма, - добавил глава профсоюзов Кыргызстана.

По его словам, стороны планируют использовать сотрудничество между профильными организациями для расширения потенциала санаторно-курортного лечения и создания новых возможностей для отдыха трудящихся.