В Бишкеке почтили память погибших во время Баткенских событий

В Бишкеке 26 октября состоялся митинг-реквием в память о военнослужащих и других гражданах, погибших во время Баткенских событий 1999–2000 годов. Участники встречи почтили память защитников южных рубежей Кыргызстана и вновь подняли вопрос о необходимости сохранить историческую память и закрепить правовой статус участников тех событий.

Ежегодный митинг прошёл в Парке Победы имени Даира Асанова. В этом году традиционное место встречи - у памятника воинам-баткенцам на пересечении улиц Логвиненко и Киевской - пришлось изменить из-за ремонтных работ. На встречу пригласили родителей и родственников погибших, самих участников Баткенских событий, а также представителей ветеранских и военно-патриотических организаций.

Для воинов-баткенцев октябрьская встреча стала многолетней традицией. Однако с каждым годом всё острее встаёт вопрос о том, как передать эту эстафету следующему поколению. Дети погибших военнослужащих выросли, их матери постарели, а многие участники боевых действий уже ушли из жизни. Поэтому ветераны считают важным проводить в школах Уроки мужества и приглашать учащихся на митинги-реквиемы - ведь для молодого независимого Кыргызстана эти события стали первым серьезным испытанием суверенитета.

Баткенские события: испытание для независимого Кыргызстана

В августе 1999 года вооружённые формирования Исламского движения Узбекистана вторглись на территорию республики со стороны Таджикистана. Боевики пытались пройти через юг Кыргызстана в направлении Узбекистана, захватывали населённые пункты и брали людей в заложники. Кыргызстанские военнослужащие вступили в тяжелые вооружённые столкновения с экстремистами, применяя авиацию и артиллерию. Основные боевые действия и операции по ликвидации бандформирований проходили в Баткенской области и продолжились в 2000 году.

Согласно справке-обоснованию законопроекта о статусе участников Баткенских событий, в тех боях погибли 76 человек (в том числе 46 военнослужащих), более 100 получили ранения, а всего в операции участвовали около 5,8 тысячи человек со всей страны. Погибшие бойцы были навечно зачислены в списки воинских частей Вооружённых сил КР.

Однако если память о погибших увековечена в воинских ритуалах, то для живых участников и семей павших вопрос социальной справедливости и правового признания до сих пор остаётся открытым.

Почему ветераны добиваются официального статуса

На протяжении многих лет одним из главных требований ветеранов остаётся закрепление их официального правового статуса. Сейчас на общественное обсуждение вынесен законопроект о признании событий 1999–2000 годов Баткенской войной с внесением изменений в Закон "О ветеранах войны, Вооружённых сил и тружениках тыла".

Инициатива предлагает включить в эту категорию всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, органов нацбезопасности и пограничников, привлекавшихся к защите границы. Документ предусматривает бесплатное медобслуживание, преимущественное право на санаторно-курортное лечение, переподготовку, а также адресную помощь получившим ранения и семьям погибших.

При этом законопроект не требует немедленных расходов из республиканского бюджета - конкретные меры поддержки и порядок выплат Кабинет министров должен будет определить в течение шести месяцев после принятия закона. Речь идет прежде всего о моральном и нормативном признании заслуг тех, кто отстоял суверенитет страны. Впрочем, сами участники событий подчеркивают: официальный статус - это лишь часть долга государства, а главное - человеческая память, которая не должна ограничиваться бумагами и датами.

Память, которая не должна прерываться

В 2013 году дата 26 октября была официально учреждена Днём чествования памяти воинов, погибших во время Баткенских событий. С тех пор в этот день ветераны и семьи погибших собираются вместе, но все они сходятся во мнении: память не может ограничиваться лишь ежегодным возложением цветов. Она требует постоянного внимания к семьям погибших, уважения к ветеранам, сохранения свидетельств очевидцев и передачи исторических знаний молодёжи.

Уроки мужества в школах, встречи с участниками событий и участие молодых людей в митингах-реквиемах могли бы помочь следующему поколению узнать о Баткене не только из страниц учебников, но и от тех, кто сам пережил эти события.

Прошедший 26 октября митинг в очередной раз напомнил, что за историческими датами стоят конкретные человеческие судьбы. Сохранить память о погибших - значит не забывать цену безопасности страны, а признание заслуг участников Баткенских событий и поддержка их семей остаются вопросами, требующими постоянного внимания общества и государства.