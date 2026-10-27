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В Бишкеке пройдёт международная конференция к 25-летию ОРТ

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29 октября в Бишкеке состоится международная научно-практическая конференция "Равные возможности - широкие перспективы!", посвящённая 25-летию Общереспубликанского тестирования (ОРТ). Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

В рамках мероприятия участники обсудят современные методы оценки образовательных результатов, национальный и международный опыт, а также вопросы совершенствования систем оценивания и механизмов поступления в высшие учебные заведения.

Особое внимание будет уделено развитию подходов к оценке знаний и обеспечению равных возможностей при поступлении в вузы.


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URL: https://www.vb.kg/462613
Теги:
вуз, образование, студенты, Кыргызстан
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