В Бишкеке пройдёт международная конференция к 25-летию ОРТ

29 октября в Бишкеке состоится международная научно-практическая конференция "Равные возможности - широкие перспективы!", посвящённая 25-летию Общереспубликанского тестирования (ОРТ). Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

В рамках мероприятия участники обсудят современные методы оценки образовательных результатов, национальный и международный опыт, а также вопросы совершенствования систем оценивания и механизмов поступления в высшие учебные заведения.

Особое внимание будет уделено развитию подходов к оценке знаний и обеспечению равных возможностей при поступлении в вузы.