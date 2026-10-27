В Бишкеке наградили мужчину, спасшего упавшего в воду ребёнка

ГУВД Бишкека выразило благодарность жителю столицы Бекену Асанбекову, который спас ребёнка, упавшего в воду. Мужчине вручили благодарственное письмо за проявленные смелость и решительность.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина приходит на помощь ребёнку, оказавшемуся в воде. Благодаря его своевременным действиям удалось предотвратить трагедию.

В знак признательности за проявленные мужество, самоотверженность и неравнодушие сотрудники столичной милиции вручили Бекену Орозобековичу Асанбекову благодарственное письмо.

В ГУВД отметили, что подобные поступки служат примером гражданской ответственности, взаимопомощи и готовности прийти на помощь людям, оказавшимся в опасности.

Столичная милиция также призвала граждан не оставаться равнодушными к чужой беде. При этом в чрезвычайных ситуациях необходимо оценивать риски для собственной безопасности и незамедлительно обращаться в экстренные службы.