Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 97.60 - 98.60

В Бишкеке наградили мужчину, спасшего упавшего в воду ребёнка

300  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГУВД Бишкека выразило благодарность жителю столицы Бекену Асанбекову, который спас ребёнка, упавшего в воду. Мужчине вручили благодарственное письмо за проявленные смелость и решительность.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина приходит на помощь ребёнку, оказавшемуся в воде. Благодаря его своевременным действиям удалось предотвратить трагедию.

В знак признательности за проявленные мужество, самоотверженность и неравнодушие сотрудники столичной милиции вручили Бекену Орозобековичу Асанбекову благодарственное письмо.

В ГУВД отметили, что подобные поступки служат примером гражданской ответственности, взаимопомощи и готовности прийти на помощь людям, оказавшимся в опасности.

Столичная милиция также призвала граждан не оставаться равнодушными к чужой беде. При этом в чрезвычайных ситуациях необходимо оценивать риски для собственной безопасности и незамедлительно обращаться в экстренные службы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462614
Теги:
дети, награда, Бишкек, Добро, Помощь, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  