ГКНБ пресек деятельность двух международных наркогруппировок, занимавшихся поставками синтетических наркотиков из стран СНГ в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В Бишкеке задержаны семь человек, из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму более 3,5 млн сомов.

По данным ведомства, в рамках уголовных дел, возбужденных по статье 282 УК КР, установлена причастность участников транснациональных преступных групп к транспортировке и распространению синтетических наркотиков на территории страны.

В результате следственно-оперативных мероприятий в Бишкеке с поличным задержаны семь граждан Кыргызстана: П.И.Н., С.Э.Э., Т.А.Ж., К.у.С., А.Н.А., А.И.К. и К.М.К.

Все задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.

В ходе мероприятий из незаконного оборота изъяты синтетические наркотики "Альфа-ПВП", стоимость которых, по оценке ведомства, превышает 3,5 млн сомов.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц и всех обстоятельств совершённых преступлений.