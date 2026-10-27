В Кыргызстане временно запретили импорт яблок

В Кыргызстане введён временный запрет на импорт яблок до 1 февраля 2027 года. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Решение принято для поддержки отечественных садоводов и создания условий для реализации урожая яблок, выращенного в 2026 году.

Общая площадь плодоносящих яблоневых садов в стране составляет 26 324 гектара. Ожидается, что в текущем году урожай достигнет 179 393 тонн.

При этом за январь-август 2026 года Кыргызстан импортировал 6 438,9 тонны яблок, что в 2,18 раза больше объёма импорта за весь 2025 год.

Основными поставщиками стали Польша (3 554,1 тонны), Китай (1 696,8 тонны) и Узбекистан (859,7 тонны).

В то же время экспорт кыргызстанских яблок за восемь месяцев составил 10 779,52 тонны. Это на 1 658,11 тонны, или 13,3 процента, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ведомстве отмечают, что рост импорта на фоне снижения экспорта и увеличения предложения местной продукции в период сбора урожая может осложнить её реализацию.

Временное ограничение призвано помочь отечественным производителям продать выращенные яблоки в осенне-зимний период, покрыть производственные затраты и подготовиться к следующему сельскохозяйственному сезону.

Запрет будет действовать до 1 февраля 2027 года.