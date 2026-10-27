Пастух обнаружил необычно крупного оленя в Джети-Огузском районе

В одном из ущелий Жети-Огузского района Иссык-Кульской области местный житель заметил необычно крупного оленя, которого, по данным экологов, ранее в этой местности не встречали.

Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Житель села Жон-Булак обнаружил животное во время выпаса скота и снял его на видео. Запись он направил в Иссык-Кульское региональное управление Минприроды.

По словам очевидца, олень был настолько крупным, что казался больше лошади.

Как отмечают в ведомстве, ранее оленей и маралов в Иссык-Кульской области регистрировали преимущественно в Тюпском и Ак-Суйском районах. В Джети-Огузском районе подобных случаев прежде не фиксировали.

Специалисты предполагают, что появление животного может быть связано с естественной миграцией. Не исключено, что это свидетельствует о расширении ареала обитания оленей и маралов.

В министерстве подчеркнули, что обнаружение оленя представляет интерес для изучения миграции диких животных и изменений в их естественной среде обитания.