Гарри Кейн выиграл "Золотой мяч-2026"

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года. Среди женщин престижную индивидуальную награду получила футболистка "Барселоны" Алексия Путельяс.

Как сообщает India TV News, церемония вручения наград Ballon d'Or 2026 прошла в Лондоне. Кейн обошёл главных конкурентов, включая Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля, и впервые в карьере завоевал престижный трофей.

Английский форвард провёл результативный сезон-2025/26, забив 73 гола за клуб и национальную сборную. Кроме того, он помог Англии занять третье место на чемпионате мира 2026 года.

Кейн также получил награду лучшему нападающему года, став одним из главных триумфаторов церемонии.

Среди женщин "Золотой мяч" достался полузащитнице "Барселоны" Алексии Путельяс. Приз лучшему молодому футболисту получил Ламин Ямаль, а в женской категории аналогичную награду завоевала Вики Лопес.

Лучшими вратарями года были названы Унаи Симон и Ката Коль. Награды лучшим клубам получили французский "Пари Сен-Жермен" среди мужчин и испанская "Барселона" среди женщин.

Приз лучшей нападающей достался Чарлин Корраль, а премию Сократеса за социальные инициативы получил английский футболист Букайо Сака.

Таким образом, Гарри Кейн стал главным героем церемонии Ballon d'Or 2026, завоевав сразу две индивидуальные награды и укрепив свой статус одного из ведущих нападающих мирового футбола.