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В Бишкеке наказали водителя за нарушение ночного покоя граждан

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В Бишкеке сотрудники милиции приняли меры в отношении двух водителей, нарушавших общественный порядок и покой жителей. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ. Один из них ночью громко слушал музыку, другой управлял автомобилем, не имея на это права.

По данным ведомства, около 2 часов ночи водитель Toyota Camry включил громкую музыку на парковке в жилом районе, мешая отдыху местных жителей.

Нарушителя доставили в УВД Октябрьского района, где в отношении него были приняты соответствующие меры.

Кроме того, сотрудники милиции выявили водителя Mercedes-Benz, который управлял автомобилем без права на управление транспортным средством и совершал действия, нарушающие общественный порядок.

В отношении него составили протокол о правонарушении, а автомобиль водворили на штрафную стоянку.

Милиция призывает граждан соблюдать требования законодательства о тишине, уважать окружающих и не нарушать общественный порядок, особенно в ночное время.


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URL: https://www.vb.kg/462622
Теги:
дороги, нарушения, Бишкек, автомобили
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