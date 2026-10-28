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В Кыргызстане сохранили лимит на легионеров в футболе

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский футбольный союз (КФС) принял решение сохранить действующий лимит на иностранных футболистов в Кыргызской Премьер-лиге на сезоны 2027 и 2028 годов.

Решение было принято 26 октября по итогам заседания Исполнительного комитета КФС с участием руководителей отечественных футбольных клубов.

Поводом для обсуждения стали обращения команд с просьбой пересмотреть действующие ограничения. В частности, президент футбольного клуба "Азия" Омурбек Бабанов выступил с инициативой полной отмены лимита на легионеров.

В ходе встречи представители клубов обсудили возможные сценарии и представили свои аргументы. Выслушав позицию большинства команд, Исполнительный комитет КФС решил оставить действующие правила без изменений.

Согласно утверждённому решению, в сезонах 2027 и 2028 годов продолжит действовать система "7+4". Это означает, что одновременно на поле в составе одной команды смогут находиться не более семи иностранных футболистов, а как минимум четыре игрока должны иметь гражданство Кыргызской Республики.

Кроме того, участникам заседания представили информацию о работе судейского корпуса, тенденциях развития мирового и азиатского футбола, а также о технической стратегии развития кыргызстанского футбола до 2034 года.

Таким образом, клубы Премьер-лиги Кыргызстана продолжат выступать по привычной системе заявки легионеров в ближайшие два года.


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URL: https://www.vb.kg/462625
Теги:
футбол, Кыргызстан
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