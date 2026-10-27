Выручка Кумтора за девять месяцев превысила миллиард долларов

ЗАО "Кумтор Голд Компани" за январь-сентябрь 2026 года перечислило государству 627 млн 824 тыс. долларов в виде налогов, дивидендов и других обязательных платежей. Это более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода 2025 года, когда сумма перечислений составляла 309 млн 904 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют финансовые показатели компании по итогам девяти месяцев 2026 года.

По данным пресс-служба компании выручка Кумтора за отчётный период превысила миллиард долларов и составила 1 млрд 12,8 млн долларов. По сравнению с январём-сентябрём 2025 года, когда этот показатель составлял 735,8 млн долларов, рост достиг почти 38 процентов.

Чистая прибыль компании увеличилась на 71 процент, с 320,2 млн долларов за девять месяцев 2025 года до 548,4 млн долларов за аналогичный период текущего года.

Значительный рост отмечен и по налоговым поступлениям. За январь-сентябрь 2026 года Кумтор выплатил 277,8 млн долларов в виде налогов и других обязательных платежей. Это почти на 74 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма составляла 159,9 млн долларов.

Для сравнения, за девять месяцев 2024 года налоговые выплаты составляли 114,7 млн долларов, а в 2023 году - 124,2 млн долларов.

Положительная динамика наблюдается и при сравнении финансовых результатов за последние три года.

Так, за январь-сентябрь 2023 года выручка Кумтора составляла 558,2 млн долларов, в 2024 году - 579,8 млн долларов, а в 2026 году превысила миллиард долларов. Таким образом, за три года выручка компании увеличилась более чем на 80 процентов.

За этот же период чистая прибыль выросла более чем втрое. Если за девять месяцев 2023 года она составляла 173,2 млн долларов, а в 2024 году - 216,6 млн долларов, то по итогам девяти месяцев 2026 года достигла 548,4 млн долларов.