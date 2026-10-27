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Минприроды проверило информацию о загрязнении Иссык-Куля

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В Караколе проверка не подтвердила информацию о сбросе канализационных сточных вод в озеро Иссык-Куль. Как выяснилось, в водоём откачивали грунтовые воды со строительной площадки.

Об этом сообщает Служба экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, автор которого утверждал, что в озеро сбрасываются канализационные стоки. После публикации специалисты ведомства выехали на место и провели проверку.

Установлено, что на указанной территории в посёлке Пристань ведётся строительство современного государственного рыбного хозяйства.

Во время земляных работ образовался котлован, который заполнился грунтовыми водами. Для их отвода за пределы строительной площадки использовалось насосное оборудование. Откачанную воду сбрасывали в Иссык-Куль.

По данным ведомства, фактов сброса производственных или бытовых сточных вод с данного участка в ходе проверки не выявлено.

Отмечается, что строительство рыбного хозяйства направлено на восстановление биологического разнообразия озера Иссык-Куль и развитие рыбохозяйственной отрасли.


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URL: https://www.vb.kg/462627
Теги:
Минприродресурсов, экология Иссык Куля
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