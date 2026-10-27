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Студенты КНУ познакомились с работой Судебно-экспертной службы

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- Алина Мамаева
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Для студентов Юридического института Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, обучающихся по специальности "Судебная экспертиза", была организована гостевая лекция с участием руководителей управлений и профильных отделов Судебно-экспертной службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции КР.

В ходе встречи представители ведомства подробно рассказали студентам об особенностях экспертной деятельности, специфике работы судебного эксперта, а также о задачах и ответственности специалистов, от профессионализма которых во многом зависит объективность и достоверность экспертных заключений.

Продолжением встречи стала учебная экскурсия в Судебно-экспертную службу, где студенты ознакомились с практической работой экспертов и спецификой проведения экспертных исследований.

Как отмечается, такой формат взаимодействия позволяет будущим специалистам не только углубить теоретические знания, но и получить представление о реальных условиях работы, современных требованиях к экспертной деятельности и профессиональных компетенциях, необходимых для успешной работы в данной сфере.


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URL: https://www.vb.kg/462628
Теги:
КНУ, Министерство юстиции, молодежь, Бишкек, Кыргызстан
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