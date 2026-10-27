Студенты КНУ познакомились с работой Судебно-экспертной службы

Для студентов Юридического института Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, обучающихся по специальности "Судебная экспертиза", была организована гостевая лекция с участием руководителей управлений и профильных отделов Судебно-экспертной службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции КР.

В ходе встречи представители ведомства подробно рассказали студентам об особенностях экспертной деятельности, специфике работы судебного эксперта, а также о задачах и ответственности специалистов, от профессионализма которых во многом зависит объективность и достоверность экспертных заключений.

Продолжением встречи стала учебная экскурсия в Судебно-экспертную службу, где студенты ознакомились с практической работой экспертов и спецификой проведения экспертных исследований.

Как отмечается, такой формат взаимодействия позволяет будущим специалистам не только углубить теоретические знания, но и получить представление о реальных условиях работы, современных требованиях к экспертной деятельности и профессиональных компетенциях, необходимых для успешной работы в данной сфере.