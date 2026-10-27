Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 97.60 - 98.60

Кыргызстан и ООН обсудили инвестиционные приоритеты до 2030 года

239  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 27 октября обсудили перспективы сотрудничества Кыргызстана и ООН в сфере привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного климата и реализации проектов устойчивого развития.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР.

Вопросы рассмотрели на встрече заместителя главы ведомства Дамирбека Бикулова с постоянным координатором ООН в Кыргызстане Брайаном Уильямсом.

Особое внимание стороны уделили подготовке стратегических документов Нацагентства на 2027-2030 годы. Речь идет о Концепции привлечения инвестиций, Стратегии развития агентства и Программе привлечения инвестиций.

Также обсуждались защита прав и законных интересов инвесторов, совершенствование инвестиционной политики, укрепление институционального потенциала государственных органов и развитие диалога между государством и бизнесом.

Отдельной темой стало привлечение частного капитала к реализации инфраструктурных и социально значимых проектов.

Кроме того, участники встречи рассмотрели участие Нацагентства в подготовке Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития Кыргызстана на 2028-2032 годы.

Стороны подчеркнули важность учета национальных инвестиционных приоритетов и расширения участия частного сектора в достижении Целей устойчивого развития.

По итогам встречи подтверждена заинтересованность в продолжении сотрудничества и разработке совместных инициатив.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462634
Теги:
инвестиции, сотрудничество, Кыргызстан, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  