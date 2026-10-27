Кыргызстан и ООН обсудили инвестиционные приоритеты до 2030 года

В Бишкеке 27 октября обсудили перспективы сотрудничества Кыргызстана и ООН в сфере привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного климата и реализации проектов устойчивого развития.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР.

Вопросы рассмотрели на встрече заместителя главы ведомства Дамирбека Бикулова с постоянным координатором ООН в Кыргызстане Брайаном Уильямсом.

Особое внимание стороны уделили подготовке стратегических документов Нацагентства на 2027-2030 годы. Речь идет о Концепции привлечения инвестиций, Стратегии развития агентства и Программе привлечения инвестиций.

Также обсуждались защита прав и законных интересов инвесторов, совершенствование инвестиционной политики, укрепление институционального потенциала государственных органов и развитие диалога между государством и бизнесом.

Отдельной темой стало привлечение частного капитала к реализации инфраструктурных и социально значимых проектов.

Кроме того, участники встречи рассмотрели участие Нацагентства в подготовке Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития Кыргызстана на 2028-2032 годы.

Стороны подчеркнули важность учета национальных инвестиционных приоритетов и расширения участия частного сектора в достижении Целей устойчивого развития.

По итогам встречи подтверждена заинтересованность в продолжении сотрудничества и разработке совместных инициатив.