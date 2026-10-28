Трамвай без рельсов. Может, Бишкеку тоже стоит попробовать?

Представьте трамвай, который перевозит до 300 пассажиров, но при этом не нуждается в рельсах и контактных проводах. Он движется по обычному асфальту, ориентируясь на дорожную разметку. Такой транспорт уже существует в Китае. Возможно, и Бишкеку стоит присмотреться к этой технологии?

Речь идёт о безрельсовом трамвае ART (Autonomous Rail Rapid Transit), разработанном китайской компанией CRRC. Внешне он практически не отличается от привычного трамвая, однако вместо металлических колёс использует резиновые шины, а вместо рельсов ориентируется на нанесённые на дорогу линии.

Специальные датчики и камеры считывают разметку, а электронная система помогает составу двигаться по заданной траектории.

Трёхсекционный транспорт длиной около 30 метров способен перевозить до 300 пассажиров. Благодаря особой системе управления колёсами каждый вагон следует по траектории предыдущего, что позволяет длинному составу проходить повороты.

Ещё одна особенность заключается в том, что транспорт работает от аккумуляторов и может подзаряжаться на специально оборудованных остановках.

Но самое интересное в другом. Для запуска такой системы не требуется прокладывать традиционные трамвайные рельсы, перекрывая улицы на продолжительное время. Это потенциально позволяет сократить сроки строительства и затраты на инфраструктуру.

А теперь представим подобный транспорт на улицах Бишкека.

Столица продолжает расти, количество автомобилей увеличивается, а общественный транспорт испытывает серьёзную нагрузку. В часы пик автобусы переполнены, и даже обновление автопарка не всегда решает проблему загруженности дорог.

Может быть, стоит рассмотреть возможность запуска одного экспериментального маршрута безрельсового трамвая?

Например, на одной из широких городских магистралей, где наблюдается высокий пассажиропоток. Такой проект позволил бы на практике оценить вместимость транспорта, удобство для пассажиров, эксплуатационные расходы и его эффективность в условиях Бишкека.

Конечно, у технологии есть свои ограничения. Для движения необходимы качественное дорожное покрытие, специальные остановки, зарядные станции и продуманная организация движения. А без выделенной полосы такой трамвай, как и обычный автобус, может застрять в пробке.

Не менее важно выяснить, насколько надёжно система будет работать зимой, при снегопадах и гололёде, а также, во сколько обойдётся её обслуживание.

Кстати, идея безрельсового трамвая для Бишкека уже звучала. В мае 2026 года мэр столицы Айбек Джунушалиев сообщал, что городские власти изучают подобные транспортные решения.

Возможно, пришло время перейти от обсуждения к более предметному изучению технологии: провести расчёты, сравнить её с современными электробусами и традиционными трамваями, определить подходящий маршрут и оценить возможность пилотного запуска.

Ведь никто не предлагает сразу закупать десятки составов и перестраивать всю транспортную систему столицы.

Почему бы сначала не изучить возможность испытания одного такого трамвая? Если технология окажется эффективной, можно будет рассмотреть её дальнейшее внедрение. Если нет, город получит практические данные и сможет выбрать другое решение.

Бишкеку нужны современные, удобные и эффективные транспортные решения. И, возможно, одно из них уже ездит по улицам китайских городов.

А как считаете вы, стоит ли Бишкеку попробовать трамвай без рельсов?