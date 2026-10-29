Эрнест Карыбеков предложил развивать в Кыргызстане транспортные дирижабли

В условиях масштабных геополитических изменений и трансформации мировых рынков Кыргызстану необходимо кардинально менять подходы к энергетической безопасности. Об этом эксперт в области энергетики Эрнест Карыбеков заявил на круглом столе "Рынок нефтепродуктов Кыргызстана в условиях трансформации международной топливно-энергетической сферы: вызовы и возможности региональных механизмов сотрудничества".

По его словам, необходимо максимально резервировать ресурсы, включая летние запасы газа и строительство хранилищ, развивать альтернативные виды транспорта и логистики, в том числе дирижабли и аэростаты, диверсифицировать поставки нефтепродуктов, а также переходить к глубокой переработке сырья - от развития водородной энергетики и углехимии до привлечения передовых научных кадров.

Рассуждая о текущей геополитической обстановке, необходимости резервирования ресурсов и создании инфраструктуры, эксперт высказался о процессах в мировой энергетике.

"Нынешняя ситуация и передел мира благотворно влияют на нашу страну, заставляя правительство оперативнее думать и реагировать на вызовы времени. Необходимо создавать максимальные резервы, особенно запасы природного газа на летний период для покрытия зимнего дефицита, что требует строительства профильных газохранилищ на государственном уровне", - сказал он.

Предлагая инновационные альтернативы для логистики, развитие рынка и внедрение передовых технологий, эксперт оценил перспективы отрасли.

"Пока железнодорожное сообщение с Китаем еще не построено, перспективным направлением может стать запуск транспортных дирижаблей в кооперации с КНР при использовании российского гелия с созданием логистического центра в районе Торугарта. При этом рынок должен быть полностью открытым для конкуренции широкого круга поставщиков, а параллельно нам необходимо системно развивать водородную энергетику, привлекая ведущих мировых ученых и профильных специалистов", - отметил он.

Подводя итог и говоря о глубокой переработке сырья, рисках отношений с соседями и важности самообеспечения, эксперт обозначил приоритеты развития.

"Вместо простого экспорта сырья следует развивать углехимию, внедряя проверенные технологии получения синтез-газа и полукокса, что кратно повысит экономическую и экологическую эффективность. Учитывая исторические риски и конфликты интересов с соседними странами по транзиту и ресурсам, нам необходимо максимально обезопасить себя и задействовать весь внутренний потенциал", - подчеркнул он.