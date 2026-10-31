Салтанат Аманова рассказала, какие недостатки сохраняются в ОРТ

Система Общереспубликанского тестирования (ОРТ) в Кыргызстане должна соответствовать современным школьным программам и новым подходам к преподаванию. Особое внимание необходимо уделить развитию критического мышления учащихся и повышению квалификации педагогов.

Об этом 29 октября на международной научно-практической конференции "Равный шанс – большое будущее" в Бишкеке заявила депутат Жогорку Кенеша, заместитель председателя комитета по науке, образованию и инновационному развитию и информационным технологиям Салтанат Аманова.

Поздравляя участников конференции с 25-летием ОРТ, она отметила работу коллектива Центра оценки в образовании и методов обучения во главе с Чынарой Батракеевой.

По словам депутата, за прошедшие годы Кыргызстан накопил значительный опыт организации независимой оценки знаний выпускников школ.

Аманова рассказала, что сама много лет работала в системе школьного образования, занималась разработкой учебных планов и методик преподавания.

Она отметила, что Общереспубликанское тестирование стало важным инструментом справедливой оценки знаний молодёжи. Вместе с тем, по её мнению, в действующей системе сохраняются проблемы, которые необходимо признавать и решать.

"Там, где есть работа, есть и недостатки. За 25 лет в тестировании сохранились консервативные подходы. Об этом мы тоже должны знать и признать", – заявила депутат.

По её словам, одной из ключевых проблем остаётся несоответствие методов школьного преподавания требованиям, предъявляемым к выпускникам при прохождении тестирования.

Аманова напомнила, что в Кыргызстане ранее реализовывались образовательные программы, направленные на развитие критического мышления учащихся.

В частности, при поддержке ПРООН проводилось обучение педагогов современным методикам преподавания. Участниками программы стали учителя из различных регионов страны.

Депутат рассказала, что сама проходила соответствующее обучение и получила сертификат.

По её словам, в рамках программы изучался передовой международный опыт, позволяющий формировать у школьников навыки анализа информации, самостоятельного мышления и принятия решений.

Однако внедрение новых подходов в школьную практику сопровождалось трудностями.

Аманова отметила, что длительное время образовательный процесс в Кыргызстане продолжал строиться преимущественно на традиционных методах преподавания, сформировавшихся ещё в советский период.

В то же время при прохождении ОРТ от выпускников требовалось не только знание учебного материала, но и умение применять логику и критически мыслить.

"Процесс обучения у нас в основном работал на основе союзной системы образования, а в то же время требования к знаниям предъявлялись через логику, то есть через те принципы, которые не были известны учащимся", – пояснила депутат.

По её словам, такое несоответствие вызывало вопросы и претензии со стороны родителей.

Родители считали, что школьники оказываются в неравных условиях, поскольку при прохождении тестирования от них требуют навыков, которым не всегда уделялось достаточно внимания в процессе обучения.

Аманова отметила, что это создавало дополнительное психологическое напряжение для выпускников.

В связи с этим, по её мнению, необходимо менять не только систему оценки знаний, но и сам подход к преподаванию.

Депутат подчеркнула, что главным результатом образовательного процесса должны становиться знания и компетенции учащихся, а не только профессиональная подготовка преподавателей.

Школьники должны уметь самостоятельно анализировать информацию, рассуждать, делать выводы и применять знания в новых ситуациях.

Особую актуальность эти вопросы приобретают в условиях перехода Кыргызстана на 12-летнюю систему школьного образования.

Аманова отметила, что образовательная реформа вызывает неоднозначную реакцию общества и имеет немало противников.

"Сейчас при переходе на 12-летнее образование мы наблюдаем очень большое число противников. Поэтому я хотела бы призвать, чтобы система тестирования соответствовала системе образования", – подчеркнула она.

По мнению депутата, Центр оценки в образовании и методов обучения должен тесно взаимодействовать с Министерством просвещения при разработке новых подходов к оценке знаний.

Она призвала специалистов двух структур совместно работать над тем, чтобы содержание школьного образования соответствовало требованиям тестирования.

При этом особое внимание необходимо уделить подготовке педагогических кадров.

"Учителя должны прежде всего руководствоваться методикой критического мышления. Для этого они сами должны обучаться", – заявила Аманова.

По её словам, часть методических подходов, используемых в системе образования, устарела и нуждается в обновлении.

Депутат подчеркнула необходимость масштабной переподготовки учителей, которая позволит им применять современные образовательные технологии.

"Каждый учитель должен глубоко понимать свой предмет, который преподаёт", – отметила она.

В качестве примера Аманова привела опыт инновационной школы № 52 в Оше, где проводилась работа по внедрению современных методов преподавания.

По её словам, для педагогов организовывались обучающие семинары, разрабатывались новые учебно-методические комплексы и совершенствовались подходы к организации образовательного процесса.

Депутат отметила, что проведение таких мероприятий требовало значительных финансовых и организационных ресурсов, однако позволило повысить квалификацию большого числа преподавателей.

Она также привела положительные результаты тестирования выпускников этой школы как пример эффективности системной подготовки педагогов.

По мнению Амановой, подобный опыт необходимо изучать и распространять в других образовательных учреждениях.

Депутат подчеркнула, что реформирование системы образования является сложным процессом, требующим участия не только государственных органов, но и родителей, педагогов и общественности.

Она призвала не избегать преобразований, а тщательно изучать их последствия и создавать условия для качественного обучения детей.

В завершение выступления Аманова обратилась к международным партнёрам с призывом поддержать дальнейшее развитие образовательной системы Кыргызстана.

Она выразила надежду, что рекомендации участников конференции помогут совершенствовать методы преподавания и систему Общереспубликанского тестирования.