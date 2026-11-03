Кыргызстан представлен в новом поколении полярных исследователей

В августе 2026 года восьмиклассница Мээрим Турдумахаматова из Майлуу-Суу стала участницей VII международной экспедиции "Ледокол знаний" к Северному полюсу. По сообщениям кыргызских СМИ, она была единственной представительницей Кыргызстана среди победителей национального отбора. Маршрут включал Мурманск, Северный полюс и Землю Франца-Иосифа.

В этом году состоялась международная арктическая экспедиция. Участие в ней приняли учёные и деятели культуры из Африки, Индии, Китая, Бразилии и России.

"Мы сейчас прорабатываем вместе с Институтом Арктики и Антарктики, с научным и творческим сообществом организацию высокоширотной экспедиции", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика".

По его словам, экспедиция пройдет в два этапа. На первом, научно-просветительском, научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" с участниками экспедиции на борту выйдет из Санкт-Петербурга, дойдёт до Мурманска, затем пройдёт по маршруту Новая Земля - Земля Франца-Иосифа - Северная Земля - ледостойкая платформа "Северный полюс-43". Главная цель - сбор информации об океане, ледовой обстановке для построения долгосрочных прогнозов изменения климата в Арктическом регионе, обмен научно-исследовательскими данными и результатами наблюдений.

Экспедиция отправилась в путь в 2026 году, собрав ученых из разных стран и континентов. А кто-нибудь посещал Арктику из Центральной Азии?

Одним из наиболее заметных казахстанцев, связанных с полярными экспедициями, является Баглан Абдуллаевич Жунусов. Он родился в Кентау в 1965 году, учился в Томском институте автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, а в 1987–1993 годах работал научным сотрудником в Институте сильноточной электроники и Институте оптики атмосферы Академии наук СССР в Томске. В 2004 году Жунусов участвовал в экспедиции на Северный полюс с флагом Казахстана на лыжах.

Его биография интересна тем, что соединяет научно-техническую подготовку советской эпохи и современную экспедиционную практику. После полюса Жунусов продолжил участвовать в крупных горных и полярных проектах, включая экспедиции в Антарктиду. Источники характеризуют его прежде всего как альпиниста и организатора экспедиций, поэтому называть его профессиональным арктическим ученым в узком смысле было бы неправильно. Но как представитель Казахстана, реально участвовавший в экспедиции к Северному полюсу и имевший научный опыт работы в СССР, он является важной фигурой для истории Центральной Азии в полярных исследованиях.

Cледующий этап связан уже с независимым Казахстаном. В 2012 году казахстанский парашютист Асхат Каратабанов вошел в международную экспедицию к географической точке Северного полюса. С 2 по 4 апреля участники добрались через Мурманск до ледовой базы Барнео, расположенной примерно в 100 километрах от полюса. Каратабанов совершил прыжок с высоты около 4500 метров и доставил к полюсу государственный флаг Казахстана. Казинформ называл его первым казахстанцем, высадившимся на Северном полюсе.

Это был не научный поход в классическом смысле, однако подобные экспедиции важны для понимания того, как Центральная Азия постепенно стала присутствовать в арктическом пространстве не только как наблюдатель. Участие Казахстана происходило через спорт, географические общества, научно-просветительские проекты и экспедиционную деятельность. В 2015 году следующая казахстанская группа прошла на лыжах от базы Барнео до Северного полюса. В составе команды были Нурлан Абдуов, Сергей Бодров, Константин Орлов и Бахыт Керимжанов.

При этом Казахстан располагает кадрами, которые имеют опыт проведения исследований в экстремальных полярных условиях. Например, в экспедиции "Полюс Независимости" 2016 года участвовали биолог Алия Ерназарова, врач-гигиенист и эпидемиолог Арман Баймухамедов и врач-исследователь Даулет Шарипов. Их работа проходила в Антарктиде, а не в Арктике, но именно такие специалисты формируют научную компетенцию, применимую к исследованиям человека, экологии и биологии в экстремальной среде.

Наиболее интересный документальный след именно научного участия Центральной Азии в изучении Арктики обнаруживается в Таджикистане. Институт физики и техники имени С. У. Умарова Национальной академии наук Таджикистана сообщает, что сотрудники его лаборатории физики атмосферы принимали активное участие в международной экспедиции по изучению Арктики в 1986–1987 годах. Там же говорится об участии ученых лаборатории в международном газо-аэрозольном эксперименте на научно-исследовательском судне "Академик Королёв" в 1987 году.

В последние годы к полярной тематике подключается уже новое поколение Центральной Азии. Особенно заметно это в образовательных экспедициях "Ледокол знаний". В 2024 году участницей поездки на Северный полюс стала студентка и выпускница Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Шахзода Ёкубова. Узбекское агентство УзА сообщало, что она стала первой гражданкой Узбекистана, совершившей путешествие на Северный полюс на атомном ледоколе. Перед поездкой Ёкубова рассказывала, что ее научный интерес связан с космическими лучами.

В 2025 году в аналогичной экспедиции участвовала школьница из Узбекистана Алина Чембаева, а в августе 2026 года к Северному полюсу отправилась Эъзоза Бешимжанова, ученица ташкентской школы №246. Sputnik Узбекистан в сентябре 2026 года опубликовал материал о её поездке. Это уже не единичная история: в 2026 году международный конкурс "Ледокол знаний" проводился с участием школьников из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Собранные данные показывают несколько разных моделей участия. Казахстан представлен экспедиционными проектами и отдельными исследователями и организаторами, непосредственно достигавшими Северного полюса. Таджикистан имеет подтверждённый институциональный след участия ученых в международных исследованиях Арктики в 1986–1987 годах, прежде всего по линии физики атмосферы. Кыргызстан связан с полярной физиологией и советской антарктической школой, а в новейшее время - с образовательными арктическими экспедициями. Узбекистан в последние годы активно входит в полярную повестку через молодежные научно-просветительские проекты.

При этом найденные источники пока не позволяют говорить о большом числе известных профессиональных арктических исследователей - уроженцев или граждан Центральной Азии. В отличие от России, Норвегии, Канады или США, у республик региона не сформировались собственные крупные арктические институты и постоянные полярные станции. Центральноазиатское участие развивалось иначе: через советскую систему распределения научных кадров, участие отдельных институтов в союзных программах, полярную медицину, географические общества, спортивные экспедиции и сегодня - через международные образовательные проекты.

Полина Беккер