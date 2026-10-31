В Анкаре открыли Аллею тюркского мира с павильоном Кыргызстана

В Анкаре в парке "Бештепе" состоялось открытие Аллеи тюркского мира. Мероприятие прошло в рамках 13-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ), на который в Турцию прибыли главы государств - участников объединения.

На территории парка разместили национальные павильоны Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Экспозиции знакомят посетителей с историей, культурой и традициями тюркских народов.

Казахстан представил юрту, посвящённую историческим корням народа, наследию саков и традиционному укладу жизни Великой степи. Главам государств также показали композицию "Сакский охотник", рассказывающую об охоте с ловчими птицами и тазы, а также памятники древнетюркской письменности - орхонские надписи.

Кыргызстан представил скульптурную композицию "Мураскер". Она изображает юного охотника, который продолжает дело отца - древнее искусство охоты с беркутом. В композиции использованы символы кочевой культуры: беркут, тайган и лук.

После осмотра национальных экспозиций главы государств приняли участие в посадке деревьев на Аллее тюркского мира.

В рамках саммита президент Кыргызстана Садыр Жапаров был удостоен Высшего ордена Тюркского мира. Решение о награждении приняли главы государств - членов ОТГ. Награду в Президентском дворце вручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Садыр Жапаров назвал награду большой честью и подчеркнул, что воспринимает её не только как признание личных заслуг, но и как оценку вклада кыргызского народа в укрепление единства тюркского мира и развитие сотрудничества между государствами.

Завершилась программа концертом мастеров искусств тюркских стран. Перед гостями выступили ансамбль "Тюркский мир", Президентский симфонический оркестр Турции, турецкий исполнитель Кырач и народный артист Казахстана Димаш Кудайберген. В программу вошли музыкальные произведения и традиционные танцы стран - участниц организации.