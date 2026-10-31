Более 12,6 млрд сомов получили аграрии Кыргызстана по льготным кредитам

В 2026 году на льготное финансирование агропромышленного комплекса Кыргызстана направлено более 12,6 млрд сомов. Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, ведомство продолжает государственную поддержку агропромышленного комплекса посредством предоставления льготных кредитов.

По итогам 2026 года реализуются 8 проектов льготного финансирования агропромышленного комплекса. Общий объём кредитования составляет 12 млрд 614,3 млн сомов, при этом выдано 12 млрд 645,7 млн сомов. Всего профинансировано 10 599 кредитов, а общий объём субсидий составил 1 млрд 198 млн сомов. Льготные кредиты предоставляются под 2–6% годовых сроком от 3 до 7 лет. Предусмотрен льготный период от 6 до 12 месяцев.

Государственная поддержка охватывает все регионы страны. Льготные кредиты предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям во всех областях республики. По объёму финансирования лидирует Чуйская область, куда направлено 3 млрд 798,6 млн сомов. В Иссык-Кульскую область направлено 2 млрд 218,9 млн сомов, Джалал-Абадскую - 1 млрд 910,5 млн сомов, Ошскую - 1 млрд 547,5 млн сомов, Таласскую - 1 млрд 483,5 млн сомов, Нарынскую - 1 млрд 176,5 млн сомов и Баткенскую - 510,1 млн сомов.

В настоящее время рассматривается предложение о реализации в 2027 году пяти основных проектов льготного финансирования сельского хозяйства общим объёмом 20 млрд сомов.