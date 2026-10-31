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Токаев предложил включить Россию в Организацию тюркских государств

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность подключения Российской Федерации к деятельности Организации тюркских государств (ОТГ). С соответствующей инициативой он выступил на саммите организации, предложив привлечь РФ к формату диалоговой площадки "ОТГ+" или предоставить ей статус страны-наблюдателя.

"В целях повышения авторитета нашей Организации было бы правильным и справедливым решением положительно отнестись к намерению России и предложить ей присоединиться к этому формату либо участвовать в деятельности ОТГ в качестве наблюдателя. Будучи крупной державой, Россия веками поддерживает тесные связи с тюркским миром. На территории этой страны исторически проживают представители многих тюркских народов. В настоящее время Россия продвигает проект "Алтай – колыбель тюркской цивилизации", который Казахстан поддерживает. Немало слов в русском языке имеет тюркское происхождение. В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей Организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам", - заявил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/462722
Теги:
Казахстан, Россия, Турция, Касым-Жомарт Токаев, Организация тюркских государств
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