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Отмена экологических норм Трампом ускорит глобальное потепление, - эксперты

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Президент США Дональд Трамп объявил о намерении существенно смягчить экологические требования к предприятиям нефтегазовой отрасли, отменив нормы по сдерживанию утечек метана, утвержденные администрацией Джо Байдена.

Об этом Трамп сообщил в ходе выступления перед сторонниками в техасском городе Лаббок. По его словам, ликвидация "избыточных и затратных" экологических предписаний позволит энергетическому сектору и потребителям сэкономить порядка 45 миллиардов долларов. Глава государства подчеркнул, что данная мера снимет барьеры для освоения ресурсов Техаса - ключевого нефтегазодобывающего штата страны - и откроет доступ к крупным запасам природного газа.

В Агентстве по охране окружающей среды США (EPA) подтвердили заявленную сумму возможной экономии. Руководитель ведомства Ли Зелдин поддержал инициативу, заявив, что снизившийся регуляторный нажим позволит сделать заправку автомобилей и отопление домов более доступными для населения.

Однако инициатива администрации Трампа вызвала резкую волну критики со стороны климатологов, экологических организаций и ряда штатов. В природоохранном сообществе предупреждают, что бесконтрольные утечки метана резко ускорят глобальное потепление и сведут на нет климатические усилия последних лет. Экологи называют это решение уступкой нефтяным лоббистам в ущерб здоровью граждан и готовят судебные иски для оспаривания отмены норм.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), Соединенные Штаты лидируют по объемам выбросов метана в сфере добычи и переработки углеводородов, обгоняя Россию. На долю этого газа приходится около трети наблюдаемого роста глобальных температур с начала индустриальной эры (примерно 0,5 °C). Метан удерживает тепло значительно эффективнее углекислого газа, хотя и распадается в атмосфере за 7–12 лет, тогда как CO₂ сохраняется в ней веками.


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URL: https://www.vb.kg/462723
Теги:
газ, президент, США, экология, Дональд Трамп
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