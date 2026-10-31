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ЕАЭС и Китай переходят на прямой обмен таможенными данными

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Таможенные службы Евразийского экономического союза и Главное таможенное управление Китая вышли на финальную прямую в подготовке к запуску регулярного электронного обмена информацией. Ключевые параметры и технические детали взаимодействия стороны успешно согласовали по итогам второго раунда переговоров в Шанхае.

В ходе встреч специалисты утвердили точный перечень передаваемых сведений, регламент информационного обмена и технические стандарты сопряжения цифровых систем. В настоящее время готовится итоговый протокол, который официально зафиксирует порядок передачи данных о товарах и транспортных средствах, пересекающих границу между странами ЕАЭС и КНР. После прохождения внутренних процедур согласования документ будет отправлен на подписание.

Автоматический обмен данными призван существенно сократить время прохождения таможенного контроля и упростить жизнь бизнесу за счет ускорения логистики. В то же время единый цифровой контур позволит повысить точность системы управления рисками и надежнее защитить рынок ЕАЭС от ввоза небезопасных или контрафактных товаров.


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URL: https://www.vb.kg/462724
Теги:
Китай, Таможенный союз, ЕАЭС, таможня
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