Таможенники Кыргызстана изучили применение ИИ для управления рисками

С 28 по 30 октября в Бишкеке прошел трехдневный тренинг для сотрудников Государственной таможенной службы Кыргызской Республики, посвященный современным подходам к управлению таможенными рисками. Участники изучили, как использовать аналитические данные, искусственный интеллект и машинное обучение для повышения эффективности таможенного контроля и упрощения торговых процедур.

Обучение состоялось в рамках проекта "Ready4Trade Центральная Азия: путь к процветанию через Транскаспийский транспортный коридор", который финансируется Европейским союзом и реализуется Международным торговым центром (МТЦ).

Программа охватила все основные этапы управления таможенными рисками: от использования предварительной информации о товарах и транспортных средствах до таможенного оформления и контроля после выпуска товаров. Отдельное внимание уделили качеству данных, использованию информации из разных источников и взаимодействию между государственными органами.

Участники также ознакомились с международным опытом совместного таможенного контроля, обмена информацией и управления рисками при транзитных перевозках. На практических занятиях они рассмотрели механизмы разработки общих индикаторов риска, позволяющих выявлять потенциальные нарушения при перемещении товаров по международным транспортным коридорам.

Первый заместитель Государственной таможенной службы КР Эльнура Мамбетжунушева отметила, что совершенствование системы управления рисками необходимо для повышения эффективности контроля и сокращения времени таможенных операций.

"Наша задача – эффективно выявлять риски, одновременно сокращая время совершения таможенных операций и создавая благоприятные условия для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности. В этой связи программа тренинга особенно актуальна для нас. Рассчитываем, что опыт экспертов поможет нам определить дальнейшие шаги по совершенствованию СУР, а полученные знания найдут практическое применение в повседневной работе", – сказала она.

Отдельный блок обучения был посвящен возможностям применения искусственного интеллекта и машинного обучения в таможенном деле. Участники рассмотрели переход от традиционного профилирования рисков к более гибким моделям оценки на основе данных. Практические упражнения включали моделирование отбора операций для таможенного контроля с использованием учебных наборов данных.

Международный эксперт и консультант Международного торгового центра Сертач Япыджи подчеркнул, что эффективность современной системы управления рисками во многом зависит от качества информации и возможностей ее аналитической обработки.

"Современные аналитические инструменты помогают точнее определять операции, требующие дополнительного контроля, и эффективнее распределять ресурсы таможенных органов. В ходе тренинга мы уделили особое внимание практическим подходам, которые могут применяться с учетом потребностей таможенной службы Кыргызстана", – отметил эксперт.

В заключительный день участники изучили методы посттаможенного аудита. В частности, речь шла об отборе операций для проверки на основе оценки рисков, анализе результатов контроля и последующем обновлении профилей риска. Такой подход позволяет использовать результаты проверок для совершенствования системы и повышения точности отбора операций.

Программный менеджер Представительства Европейского союза в Кыргызской Республике Стилианос Дендринос отметил, что поддержка подобных инициатив является частью долгосрочной работы по укреплению институционального потенциала таможенной службы.

По его словам, эффективные таможенные процедуры, основанные на управлении рисками, важны не только для государственных органов, но и для всех участников экономической деятельности. Они способствуют развитию трансграничной торговли и экономики в целом.

Тренинг стал продолжением региональной работы по обмену опытом между таможенными администрациями стран Центральной Азии. Программа была разработана с учетом потребностей Государственной таможенной службы Кыргызстана и ориентирована на практическое применение современных методов управления рисками.

Совершенствование этой системы позволит таможенным органам точнее выявлять потенциальные нарушения, сокращать количество необоснованных проверок и создавать более предсказуемые условия для участников внешнеэкономической деятельности. Это также имеет значение для развития региональной торговли и повышения эффективности перевозок по Транскаспийскому транспортному коридору.

О проекте Ready4Trade Центральная Азия

Четырехлетний проект технической помощи финансируется Европейским союзом. Он направлен на укрепление транспортной и торговой взаимосвязанности между ЕС и Центральной Азией, повышение эффективности Транскаспийского транспортного коридора и поддержку выхода бизнеса стран региона на международные рынки.

Проект предусматривает упрощение трансграничных торговых процедур, развитие региональной координации, привлечение устойчивых инвестиций и повышение конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий.

О Международном торговом центре

Международный торговый центр – совместное агентство Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций. Он оказывает поддержку малым и средним предприятиям развивающихся стран и стран с переходной экономикой, помогая им повышать конкурентоспособность на международных рынках и способствуя устойчивому экономическому развитию.