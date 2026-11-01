Силовики изъяли более 11 тонн наркотиков в ходе международной операции ОДКБ

В государствах – членах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подведены предварительные итоги субрегиональной антинаркотической операции "Канал-Каспийский маяк", проходившей с 26 по 30 октября 2026 года. В масштабных мероприятиях по пресечению каналов наркотрафика, ликвидации подпольных производств и выявлению международных преступных группировок приняли участие почти 9 тысяч сотрудников правоохранительных и компетентных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. К совместным действиям также были привлечены более 2 тысяч представителей Китая и Ирана. Основное внимание участников было сосредоточено на перекрытии путей поступления наркотиков в зону ответственности ОДКБ, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, и подрыве экономической основы наркобизнеса. В частности, на российско-казахстанской границе профильные ведомства двух стран провели отдельную операцию по досмотру лиц и транспорта для пресечения контрабандных поставок.

По предварительным данным, в ходе операции из незаконного оборота на территории государств – членов ОДКБ, Китая и Ирана изъято более 11,4 тонны запрещённых веществ: около 11 тонн наркотиков, 9,4 кг психотропных и 23 кг сильнодействующих веществ, а также 8 тонн прекурсоров. Дополнительно обнаружено около 200 тысяч кустов наркосодержащих растений и более 153 тысяч таблеток. Непосредственно на территории стран ОДКБ изъято более 1 тонны 260 кг марихуаны, свыше 232 кг гашиша, 47 кг альфа-PVP, более 68 кг мефедрона, 31 кг героина и около 3 кг прекурсоров. Кроме того, правоохранители изъяли 213 единиц огнестрельного оружия и 1722 боеприпаса.

Всего за время проведения операции выявлено 790 наркопреступлений, включая 81 факт контрабанды, и разоблачена 101 наркогруппировка. Задержано 376 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, из которых 135 являются гражданами государств, не входящих в ОДКБ, а еще 59 находились в розыске. Отдельным вектором работы стало цифровое пространство: силовики выявили 674 интернет-ресурса, распространявших запрещённую информацию. Параллельно финансовые разведки стран Евразийской группы (ЕАГ) зафиксировали более 80 тысяч подозрительных операций на сумму свыше 1 миллиарда рублей, связанных с переводами на счета "дропперов", обналичиванием средств и конвертацией криптовалюты, что позволило нанести удар по финансовой инфраструктуре наркобизнеса.