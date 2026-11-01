Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 97.30 - 98.30

Силовики изъяли более 11 тонн наркотиков в ходе международной операции ОДКБ

386  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В государствах – членах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подведены предварительные итоги субрегиональной антинаркотической операции "Канал-Каспийский маяк", проходившей с 26 по 30 октября 2026 года. В масштабных мероприятиях по пресечению каналов наркотрафика, ликвидации подпольных производств и выявлению международных преступных группировок приняли участие почти 9 тысяч сотрудников правоохранительных и компетентных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. К совместным действиям также были привлечены более 2 тысяч представителей Китая и Ирана. Основное внимание участников было сосредоточено на перекрытии путей поступления наркотиков в зону ответственности ОДКБ, в том числе по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, и подрыве экономической основы наркобизнеса. В частности, на российско-казахстанской границе профильные ведомства двух стран провели отдельную операцию по досмотру лиц и транспорта для пресечения контрабандных поставок.

По предварительным данным, в ходе операции из незаконного оборота на территории государств – членов ОДКБ, Китая и Ирана изъято более 11,4 тонны запрещённых веществ: около 11 тонн наркотиков, 9,4 кг психотропных и 23 кг сильнодействующих веществ, а также 8 тонн прекурсоров. Дополнительно обнаружено около 200 тысяч кустов наркосодержащих растений и более 153 тысяч таблеток. Непосредственно на территории стран ОДКБ изъято более 1 тонны 260 кг марихуаны, свыше 232 кг гашиша, 47 кг альфа-PVP, более 68 кг мефедрона, 31 кг героина и около 3 кг прекурсоров. Кроме того, правоохранители изъяли 213 единиц огнестрельного оружия и 1722 боеприпаса.

Всего за время проведения операции выявлено 790 наркопреступлений, включая 81 факт контрабанды, и разоблачена 101 наркогруппировка. Задержано 376 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, из которых 135 являются гражданами государств, не входящих в ОДКБ, а еще 59 находились в розыске. Отдельным вектором работы стало цифровое пространство: силовики выявили 674 интернет-ресурса, распространявших запрещённую информацию. Параллельно финансовые разведки стран Евразийской группы (ЕАГ) зафиксировали более 80 тысяч подозрительных операций на сумму свыше 1 миллиарда рублей, связанных с переводами на счета "дропперов", обналичиванием средств и конвертацией криптовалюты, что позволило нанести удар по финансовой инфраструктуре наркобизнеса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462735
Теги:
наркотики, операция, ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  