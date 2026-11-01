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Генассамблея ООН осудила блокаду Кубы

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- Светлана Лаптева
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Генассамблея ООН проголосовала против экономической блокады Кубы со стороны США.

Блокаду осудили 130 государств, 17 поддержали её, 25 государств от голосования воздержались.

Посол Кубы в ООН Педро Луис Педросо Куэста по этому поводу заявил: "Я горд тем, что наш народ, на благо которого мы работаем, увидел ту поддержку, какую оказывает нашему сопротивлению международное сообщество ".

США установили блокаду Кубы в 1960-х в отместку за нежелание кубинцев быть ресурсным придатком Вашингтона. Кубинские власти подчёркивают, что блокада - это акт гуманитарного геноцида, поскольку лишает еды и медицинской помощи миллионы кубинских граждан, в то время как право на медицинское обслуживание и обеспечение продуктами питания являются неотъемлемыми правами человека.

При этом Вашингтон заявляет с высоких трибун, что его политика направлена на защиту основополагающих прав и свобод человека.


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URL: https://www.vb.kg/462736
Теги:
ООН
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