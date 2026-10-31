В Оше обсудили вопросы сохранения снежного барса и горных экосистем

В Кыргызско-Узбекском международном университете имени Батыралы Сыдыкова в Оше прошел научно-практический семинар "Сохранение биоразнообразия и снежный барс как основа горной экосистемы".

Об этом сообщает организация NABU Кыргызстан, выступившая организатором мероприятия совместно с факультетом инженерных технологий и естественно-педагогических наук университета.

В рамках семинара была организована фотовыставка снимков снежных барсов, полученных с помощью фотоловушек. Посетителям также представили оборудование, используемое для наблюдения за дикими животными и охраны природы: фотоловушки, тепловизоры, беспилотники и GPS-устройства.

Кроме того, на выставке демонстрировались рисунки снежных барсов, выполненные студентами и школьниками в рамках мероприятий NABU Кыргызстан, ранее проведенных в Ошском государственном педагогическом университете и школе-интернате Кадамжайского района Баткенской области.

Представители NABU Кыргызстан рассказали о работе по сохранению снежного барса, экологическом просвещении, борьбе с незаконной охотой и использовании фотоловушек для наблюдения за редкими животными.

Преподаватели университета представили доклады о биологических особенностях снежного барса, его образе жизни, питании, географическом распространении и естественной среде обитания. Отдельное внимание уделили причинам сокращения численности этих хищников, необходимости защиты мест их обитания и роли снежного барса в сохранении биоразнообразия.

Для участников также организовали интерактивную викторину.

Основной целью семинара стало повышение экологической осведомленности студентов, объединение усилий общественности, природоохранных организаций и образовательных учреждений для сохранения снежного барса и горных экосистем.

По завершении мероприятия активным участникам и победителям викторины вручили подарки и информационные материалы.

Преподаватели университета выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с NABU Кыргызстан, включая реализацию совместных природоохранных проектов и инициатив.