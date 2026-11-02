Флориан Коппенрат: Музыка может стать экспортным продуктом Кыргызстана

Музыкальная индустрия Кыргызстана за последние годы значительно изменилась. Если раньше исполнителям приходилось самостоятельно искать возможности для записи и распространения своих произведений, то сегодня цифровые платформы позволяют выходить на международную аудиторию и зарабатывать на прослушиваниях.

Об этом в интервью "Вечернему Бишкеку" рассказал аффилированный исследователь Центра изучения современного Востока имени Лейбница (Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Берлин) Флориан Коппенрат, изучающий музыкальную индустрию и культурную экономику.

Флориан Коппенрат исследовал развитие хип-хопа в Бишкеке с 1990-х годов по 2021 год. В центре его внимания находились музыкальное производство, способы распространения композиций, работа независимых исполнителей и экономические условия развития местной сцены.

В VB.KG он рассказал о становлении музыкального рынка Кыргызстана, роли стриминговых платформ, трудностях выхода на зарубежную аудиторию и возможностях экспорта отечественной музыки.

- Флориан, вы исследовали развитие хип-хопа в Бишкеке с 1990-х годов по 2021 год. Как за это время изменилась музыкальная индустрия Кыргызстана?

- Изменилась очень сильно. И эти изменения происходили постепенно, по мере развития инициатив местных музыкантов и появления новых возможностей.

В 1990-е годы интернета практически не было, информацию о музыке было сложно найти. Хип-хоп развивался преимущественно на улицах, большую роль играло радио. Появлялись местные звезды, и это был настоящий бум.

Затем постепенно стало возможным распространять музыку через интернет, в том числе на местных сайтах и форумах. Это уже был совершенно другой этап.

А примерно с конца 2010-х годов ситуация начала меняться еще заметнее. Музыканты получили возможность официально выпускать свои произведения на международных платформах, заниматься лицензированием и получать доход непосредственно от прослушиваний.

Поэтому я думаю, что именно за последние пять-шесть лет мы можем говорить о формировании музыкальной индустрии в Кыргызстане в современном понимании.

Конечно, рынок существовал и раньше, некоторые исполнители занимались музыкой полупрофессионально. Но сейчас появилась практически вся необходимая инфраструктура.

-Почему для своего исследования вы выбрали именно Кыргызстан? Что вас заинтересовало в местной хип-хоп-культуре?

-Так сложились обстоятельства. Я раньше работал в Кыргызстане, преподавал в университете и достаточно долго находился здесь.

Когда я занимался другой работой, то заинтересовался местным хип-хопом. Мне захотелось понять, что представляет собой эта музыкальная культура, как она развивается и чем отличается от других.

Постепенно я начал глубже погружаться в эту тему, и из моего интереса выросло исследование.

Для меня хип-хоп интересен прежде всего тем, что он всегда тесно связан с местным контекстом. В нем очень много самовыражения, отражения повседневной жизни, особенностей конкретного города или страны.

В Кыргызстане уже тогда существовал хип-хоп и на кыргызском, и на русском языках. Было очень интересно наблюдать, как исполнители используют эту культуру для выражения собственного опыта.

-Можно ли сегодня говорить о существовании полноценного музыкального рынка в Кыргызстане или он пока находится на стадии формирования?

-Это зависит от того, что мы понимаем под полноценным рынком. На мой взгляд, в Кыргызстане уже есть все основные элементы музыкальной индустрии. Есть много людей, которые активно занимаются музыкой, есть возможности находить слушателей и распространять свои произведения.

При этом существуют разные рынки. Одни исполнители ориентируются преимущественно на местную аудиторию, другие выходят на международный уровень.

То есть необходимая основа уже сформировалась. Но рынок продолжает динамично расти и развиваться.

- Насколько реально кыргызстанскому музыканту сегодня обеспечивать себя исключительно за счет творчества?

-Это реально, но здесь есть одна важная особенность, характерная не только для Кыргызстана.

Музыкальные рынки во всем мире в определенном смысле несправедливы. Есть сравнительно небольшое количество исполнителей, которые добиваются очень большого успеха. При этом большинство людей, занимающихся музыкой, не могут превратить ее в свою основную профессию.

Это общемировая ситуация. Очень многие пытаются выйти на профессиональный уровень, но получается далеко не у всех.

Раньше в Кыргызстане жить исключительно за счет музыки было практически нереально. Такая возможность существовала лишь у отдельных популярных исполнителей.

Сейчас ситуация изменилась. Артистов, которые могут обеспечивать себя музыкальным творчеством, стало больше.

Мы видим стадионные концерты, совместные выступления, исполнителей с миллионами прослушиваний на цифровых платформах.

Есть и примеры международной концертной деятельности. Например, кыргызстанская группа "Второй Ка" дважды организовывала европейский тур.

Это показывает, что музыканты находят свою аудиторию не только внутри страны, но и за ее пределами.

- Какие основные источники дохода существуют у независимых исполнителей? Насколько значительную роль играют цифровые платформы?

- Цифровые платформы играют очень большую роль, поскольку позволяют монетизировать прослушивания.

Каждый раз, когда кто-то слушает твою музыку, это отражается в статистике, которая затем определенным образом превращается в доход.

Но дело не только в деньгах. Для музыканта это еще и обратная связь. Он видит, что у него есть аудитория, что люди действительно слушают его произведения. Это дает дополнительную мотивацию продолжать заниматься творчеством.

Здесь я хотел бы отметить работу местного лейбла Infinity Music. Его представители активно занимались продвижением цифрового распространения музыки.

Думаю, они внесли определенный вклад в то, что сегодня больше кыргызстанских исполнителей могут зарабатывать своим творчеством.

Конечно, существуют и другие источники дохода. Это концерты, продажа мерча и различные дополнительные проекты.

Но, на мой взгляд, именно стриминг может быть наиболее стабильной основой заработка, а все остальное уже дополняет его.

- Какие экономические барьеры мешают талантливым кыргызстанским артистам выходить на международный рынок?

- Прежде всего это очень высокая конкуренция. При этом важно понимать, что единого международного музыкального рынка не существует. Есть разные рынки со своими особенностями и правилами.

Например, русскоязычный рынок для кыргызстанского исполнителя может быть более доступным, особенно если он создает музыку на русском языке. В таком случае проще находить партнеров, передвигаться между странами и организовывать совместные проекты.

С европейским рынком ситуация сложнее. Там могут быть другие музыкальные вкусы, другие ожидания слушателей. Чтобы найти свою аудиторию, приходится учитывать эти особенности.

Есть также большой китайский рынок, но я недостаточно хорошо знаком с его устройством, чтобы подробно его оценивать.

Отдельное направление - корейская музыкальная индустрия. Предполагаю, что и в Кыргызстане есть люди, которые интересуются этим рынком и работают в направлении кей-попа. Но везде существуют собственные условия и барьеры.

Если говорить об основных трудностях, то это прежде всего финансовые затраты, нехватка времени, необходимость налаживать профессиональные связи и возможность выезжать за рубеж для развития музыкальной карьеры.

Чтобы развивать музыкальную карьеру, необходимо вкладывать ресурсы. Причем зачастую сначала нужно инвестировать, а уже потом рассчитывать на какую-то отдачу.

- Какую роль в развитии музыкальной индустрии Кыргызстана играют независимые лейблы, продюсеры и дистрибьюторские компании?

- Мне кажется, что в Кыргызстане практически все музыкальные лейблы независимые.

Именно они во многом составляют основу местной индустрии.

Практически все, что мы сегодня видим, было создано усилиями местных исполнителей, активистов и людей, которые действительно заинтересованы в развитии музыки.

Очень многое возникло благодаря энтузиазму.

Крупные международные звукозаписывающие компании, так называемые мейджор-лейблы, пока практически не представлены в Кыргызстане напрямую

Конечно, есть кыргызстанские исполнители, которые выпускают музыку через российские лейблы. В электронной музыке встречаются случаи сотрудничества с европейскими компаниями, но это скорее отдельные, нишевые направления.

Поэтому независимые лейблы остаются основой музыкальной индустрии Кыргызстана.

- Какие успешные модели музыкального предпринимательства из других стран можно было бы адаптировать в Кыргызстане?

- Это довольно сложный вопрос, потому что, на мой взгляд, музыкальное предпринимательство в разных странах сталкивается с похожими проблемами.

Разница заключается, прежде всего в инфраструктуре, в том, какие возможности существуют у музыкантов и с какими ресурсами они могут работать.

Поэтому я бы не говорил о необходимости просто перенимать какую-то конкретную модель предпринимательства.

Конечно, можно вдохновляться опытом зарубежных артистов и людей, которые занимаются развитием музыкальной индустрии.

Но я думаю, что и Кыргызстан может многому научить исполнителей из других стран.

Здесь условия иногда сложнее, чем на более развитых музыкальных рынках. А когда возможностей меньше, музыкантам приходится многое делать самостоятельно.

Именно поэтому опыт кыргызстанских исполнителей, которые находят собственные способы организации работы и продвижения музыки, тоже представляет интерес.

- Может ли музыкальная индустрия стать одним из перспективных направлений экспорта креативной продукции Кыргызстана?

- Да, абсолютно. Я уверен, что музыка может быть одним из направлений экспорта креативной продукции.

Конечно, я не думаю, что существует страна, для которой музыка является главным экспортным продуктом.

Но у музыки есть важное преимущество: она практически не имеет границ и может очень легко распространяться.

Даже языковые барьеры здесь довольно условны. Человеку может понравиться песня на языке, которого он совершенно не понимает, просто благодаря звучанию.

Поэтому музыка является достаточно доступным продуктом для международного продвижения.

Главная проблема заключается в огромной конкуренции. Сегодня в мире существует колоссальное количество музыкальных предложений.

И речь идет не только о западных странах. Практически любое государство может претендовать на участие в международном музыкальном рынке.

Поэтому у Кыргызстана есть возможности, но необходимо понимать, что за внимание слушателей придется конкурировать с исполнителями со всего мира.

- Как вы считаете, рост конкуренции связан прежде всего с развитием цифровых платформ и искусственного интеллекта или с увеличением количества самих исполнителей?

- Думаю, и с тем и с другим. Сегодня создавать музыку стало значительно проще с технической точки зрения.

Если раньше для этого требовалось специальное оборудование и доступ к определенным технологиям, то теперь человек может заниматься музыкальным производством дома, используя обычный компьютер.

В результате количество создаваемой музыки значительно увеличилось. Причем это происходит практически во всем мире.

Что касается искусственного интеллекта, то мне пока сложно давать подробную оценку. Я недостаточно глубоко изучал эту тему.